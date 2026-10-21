Krajský soud v Plzni řeší volební stížnosti z osmi obcí a jednoho obvodu

Krajský soud v Plzni zatím dostal 15 stížností souvisejících s komunálními volbami v Plzeňském a Karlovarském kraji. Týkají se osmi obcí a městského obvodu Plzeň 1. Návrhy na neplatnost voleb, hlasování nebo volby kandidáta lze podávat do odpoledne 23. října. Některé návrhy soud odmítl jako předčasné, řízení v Toužimi na Karlovarsku zastavil po stažení návrhu a v Plzni 1 si vyžádal volební dokumentaci. Seznam návrhů poskytl ČTK mluvčí soudu Jakub Štverák. Čeho se konkrétně týkají, nesdělil. Rozhodnutí v některých věcech ČTK zjistila z úřední desky soudu.
V Karlovarském kraji se návrhy týkají Toužimi na Karlovarsku, Šindelové na Sokolovsku a Pramenů na Chebsku. V Plzeňském kraji jde o Nové Mitrovice, Třebčice a Čížkov na jižním Plzeňsku, Břasy na Rokycansku, Čeminy na severním Plzeňsku a městský obvod Plzeň 1.
Nejvíc návrhů, dva od občanů a jeden od předsedkyně okrskové volební komise, přišlo k soudu z Třebčic. Po dvou bylo z Toužimi, Nových Mitrovic, Čemin a prvního plzeňského obvodu.
Dva návrhy na volby v Toužimi podala strana Srdcem pro Toužim. Druhý, totožný návrh soud odmítl, protože o stejné věci už vedl řízení. Strana následně vzala návrh na neplatnost hlasování zpět a soud řízení zastavil. O platnosti hlasování v Toužimi tak věcně nerozhodl.
Soud odmítl také návrh z Čížkova a jeden z návrhů z Nových Mitrovic a Třebčic, které byly podány ještě před vyhlášením výsledků Státní volební komisí. Ta výsledky zveřejnila 13. října, lhůta k podání návrhů na přezkoumání začala následující den. Soud se proto oprávněností námitek nezabýval. V Nových Mitrovicích napadl jeden člověk platnost volby kandidátů a upozorňoval na možné chyby při sčítání hlasů. V Třebčicích požádala navrhovatelka přezkoumání hlasování. V Čížkově autorka stížnosti žádala prověřit mimo jiné odstoupení kandidátů, postup při evidenci kandidátních listin, složení volebních komisí a správnost sčítání hlasů v pěti okrscích.
Dva samostatné návrhy se týkají voleb do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 a lídryně hnutí Pro Plzeň s podporou lidovců. Hnutí a jeden občan upozornili na výsledek lídryně v jednom z okrsků a požadují přezkoumat správnost sčítání. Soud si od obvodu vyžádal kompletní volební dokumentaci včetně odevzdaných obálek a hlasovacích lístků a písemné vyjádření.
Samostatné podání podala také předsedkyně okrskové volební komise kvůli zjištěnému pochybení při sčítání hlasů v Třebčicích. Obec na webu vydala prohlášení, že se zabývá upozorněním na možné nesrovnalosti. "Situace se řeší, v tuto chvíli však nemáme dostatek ověřených informací pro zveřejnění konkrétních závěrů. Do doby odstranění pochybností při sčítání a do doby ustanovení nového zastupitelstva je chod obce nadále zajištěn," uvádějí představitelé obce v oznámení. Podle místního Spolku za obec krásnější existuje podezření na špatně sečtené hlasy.
Podrobnosti o dalších stížnostech zatím nejsou k dispozici.