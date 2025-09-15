Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

Jitka Kubíková Šrámková
  16:12aktualizováno  16:12
V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v souvislosti s opravou plzeňských městských lázní. Opoziční zastupitelé se dnes ptali, proč ještě nebyli odvoláni stíhaní Miroslav Mach a Hynek Gloser z Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK). Právě to bylo založeno kvůli kontroverznímu projektu dvoumiliardové rekonstrukce lázní.
Bývalé městské lázně v Plzni na Denisově nábřeží (5. září 2022)

Bývalé městské lázně v Plzni na Denisově nábřeží (5. září 2022) | foto: Petr Eret, MAFRA

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
50 fotografií

Zastupitelé tlačili i na to, aby se uspořádala architektonická soutěž na rekonstrukci městských lázní na Denisově nábřeží, na což dlouhodobě upozorňuje plzeňská odborná veřejnost.

V kauze, která se týká nejen rekonstrukce budovy městských lázní, ale i opravy domažlické školní jídelny, zadrželi kriminalisté NCOZ minulý týden devět lidí. Dva z nich - Miroslav Mach a Hynek Gloser, mají spojitost s KCPK. Oba jsou stíháni na svobodě.

„Mach je stále jednatelem společnosti, protože musí plnit některé věci vůči zaměstnancům, to znamená mzdy a další věci, ale v nejbližší době bude o dalším jeho setrvání jednáno a bude vypsáno výběrové řízení na nového jednatele společnosti,“ nastínil radní pro oblast kultury Plzeňského kraj Libor Picka ze STAN.

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Gloser je podle Pickových slov architektem stavby městských lázní a zaměstnancem KCPK. „Měli bychom ctít presumpci neviny. Nemůžeme říci, že ho nebudeme vyplácet, to asi těžko jde, ale podnikneme takové kroky, abychom se s tím vyrovnali,“ nastínil Picka.

Klub TOP 09 a ODS vyzval, aby se do vyšetření celé kauzy pozastavily veškeré činnosti v KCPK. „Aby nedejbože nedošlo k tak zásadním krokům, jako je uzavírání smlouvy k výstavbě a podobně,“ uvedl opoziční zastupitel Richard Pikner z TOP 09.

TOP 09 i ODS vyzvaly i k tomu, aby se na projekt městských lázní vyhlásila architektonická soutěž. Je to podle Piknera daleko čistší řešení. „V celém procesu jste udělali řadu chyb politických, společenských i ekonomických, které možná nejsou trestné, ale jsou to minimálně politicky trestné věci,“ pokáral vedení kraje zastupitel Michal Vozobule z TOP 09, podle kterého je kolem rekonstrukce lázní dlouhodobě chaos.

Za podivné považuje třeba to, že kraj nekoupil od původního vlastníka jen budovu bývalých městských lázní, které jsou kulturní památkou, ale koupil i původní projekt, podle kterého měl být v lázních hotel a byty. „Už to ukazovalo na poměrně zvláštní postup,“ sdělil Vozobule.

Chaotické podle něj bylo i to, že tehdejšího náměstka hejtmana Josefa Bernarda ze STAN jmenovali jednatelem KCPK, což bylo v rozporu se zákonem.

„Protože on jako člen rady nemohl být zároveň jednatelem a hrozilo, že přijde o krajský mandát, tak jste ho rychle vyměnili za Hynka Glosera, to minimálně ukazovalo na obrovský chaos kolem celého procesu,“ podotkl Vozobule.

Z chátrajících lázní v centru Plzně bude galerie (7. 12. 2022)

„Pokud pana Glosera stále chcete platit, tak si ho plaťte, ale přijde mi to minimálně zvláštní,“ poznamenal s tím, že kraj pod rouškou rychlého projektu nevypsal architektonickou soutěž a zničil tím všechny principy procesu kvalitní přípravy rekonstrukce tak významné historické budovy.

Kraj se dlouhodobě hájí tím, že projekt spěchal, protože bývalé lázně jsou ve špatném stavu, jsou „tak trochu na spadnutí“ a architektonická soutěž by rekonstrukci zpomalila.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN vysvětlil, že pokud kraj chtěl zachránit budovu lázní, která je v Plzni problémem desetiletí, byla ke koupi pouze s projektem a s celou společností, z níž nakonec vzniklo KCPK.

„Koupě prošla zastupitelstvem a Kulturní centrum Plzeňského kraje pokračovalo ve změně projektové dokumentace, to znamená, částečně vlastními silami přijatých projektantů a částečně projekčními subdodávkami, na které byla vypisována výběrová řízení,“ popsal Čížek s tím, že projekt je ve fázi před vydáním stavebního povolení a před vypsáním soutěže na podrobnou prováděcí dokumentaci.

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

„Nevidím v tom žádný problém. Jestli někteří zaměstnanci KCPM něco způsobili, to se dozvíme až později,“ připomněl. Nikdo z vedení kraje podle jeho slov na policii žádné informace nepodával.

Picka sdělil, že kraj nebude čekat na výsledky vyšetřování, připravuje co nejkomplexnější audit v KPCM. „Necháme prověřit kulturní centrum tak, abychom se posunuli dál, protože do dokončení vyšetřování se těžko nějaké výsledky dozvíme,“ doplnil.

Zastupitelka Lucie Kužílková z ODS upozornila na paradox, že na kraji a na městě jsou zhruba stejné koalice, a přesto město na Kulturní centrum Peklo soutěž vypsalo, ale kraj na rekonstrukci lázní ne.

Je ale také pravda, že máslo na hlavě má i ODS. Když byla v čele města, na Nové divadlo, stavbu za více než miliardu korun, také architektonickou soutěž nevypsala.

Nové divadlo v Plzni (28. září 2023)

„Místo soutěže jsme vyzvali pět týmů z celé Evropy, které měly za sebou realizaci nějakého divadla, protože důležitý je nejen vizuální vzhled stavby, ale zejména provoz divadla uvnitř,“ uvedla již dříve ředitelka útvaru koncepce a rozvoje plzeňského magistrátu Irena Vostracká.

Dvě firmy se nakonec odmítly zúčastnit, anglická společnost odevzdala návrh pozdě. Ze dvou zbývajících vyhrál ideový návrh portugalského studia Lda Manuel Graca Dias & Egas José Vieira Arquitectos, který upravila česká architektonická kancelář Helika. Nakonec vznikla stavba za miliardu korun, která má kromě obhájců i mnoho kritiků.

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství (9. 9. 2025)

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Používání Senior Pasu je ve Zlínském kraji jednodušší, zájemci využijí aplikaci

Používání Senior Pasu, díky němuž mohou lidé starší 55 let využívat levnější služby po celé republice, je nyní ve Zlínském kraji jednodušší. Zájemci z regionu,...

15. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

15. září 2025  16:09

Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

15. září 2025  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:52

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením, pro běžné turisty zůstala památka zavřená. Zámek se otevřel nejen vozíčkářům,...

15. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:09

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Evropané mají o zdravém životním stylu jasno, jeho dlouhodobé dodržování je ale pro mnohé stále výzvou. Zatímco 96 % lidí v Evropě se o zdravý život zajímá, za skutečně zdravě žijící se považuje jen...

15. září 2025  15:40

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.