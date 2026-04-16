Lobkowitzové končí s výrobou Křimického zelí. I kvůli změně stravování Čechů, tvrdí

Jaroslav Nedvěd
  15:42aktualizováno  15:42
Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost podnikání.
Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

O tom, že známá šlechtická rodina už nebude zelí zpracovávat, informovala Česká televize. Pojem „křimické zelí“ je od minulého století obecně známý a mnoho lidi ho má v povědomí jako dobrou značku.

Vladimír Lobkowicz řekl, že výroba v rodinném podniku byla roky ekonomicky neefektivní a delší čas přemýšlel o jejím ukončení.

„Dva tři roky jsem to nosil v sobě, protože jsem musel dotovat provoz. I v nejlepších letech to bylo pár set tisíc korun. V roce 2025 to bylo 900 tisíc. Jedna věc jsou peníze a druhá také nervy a čas,“ uvedl.

Špatnou situaci provozovny dává do souvislosti s poklesem zájmu ze strany spotřebitelů i širokou nabídkou zeleniny a ovoce v obchodech, kdy jsou brokolice nebo pomeranče běžně k mání po celý rok. „A dneska jsou trendy úplně jinde: italská kuchyně, asijská kuchyně, zdravá kuchyně, v západní Evropě halal kuchyně a tradiční vepřo knedlo zelo se vytrácí,“ míní.

Další problém pro podnikání v oboru vidí v nedostatku pracovní síly pro výrobu. „Problém je, že pro tento druh práce nenajdete zaměstnance. Bývalí zaměstnanci byli důchodci nebo někdejší horníci z Nýřanska, postupně zestárli nebo vymřeli a dneska už nikoho nenajdu. Nabízejí se mi pochybné agentury a to nemám zapotřebí,“ vysvětluje.

Vladimír Lobkowicz připouští, že rozhodování o ukončení výroby zelí pro něho nebylo úplně snadné. „Radši bych byl úspěšný podnikatel než podnikatel, který zavře firmu. Je mi to líto. Značka křimické zelí je velice známá. Ale vodňanské zelí je také vynikající. Nebo otické zelí. Spojení nějaké vesnice s označením zelí je vždycky krásné, ale člověk nemůže obětovat všechno na udržování nějaké legendy,“ konstatoval.

Po ukončení provozu zelárny se chce věnovat především péči o křimický zámek a jeho provoz.

3. dubna 2017

Skutečnost, že Lobkowiczové se už nebudou jeho výrobě věnovat, neznamená, že se v Křimicích už nebude vyrábět. V místě totiž působí další zelárna Petra Forejta s dlouhou tradicí, která bude výrobky ze zelí produkovat dál.

Forejt vrdí, že problémy, o kterých mluvil Vladimír Lobkowicz, necítí. Připomíná, že jeho firma si zelí sama pěstuje a nemusí je nakupovat. Nedomnívá se také, že by klesala poptávka.

„Naopak si myslím, že se lidé víc ptají po regionálních dodavatelích, kterým dávají přednost před velkými firmami s velkou produkcí,“ prohlásil. Ekonomické problémy spojené s výrobou zelí nemá. „Pokud by nám to prodělávalo, tak to neděláme,“ uvedl.

