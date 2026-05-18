Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Valentýna Bílá
  11:22
Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.
Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali. (17. května 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

5 fotografií

Nehoda se dvaasedmdesátiletému muži stala krátce po poledni v lese u Kejšovic nedaleko Krs. Podle policie traktor spadl ze srázu.

„Muž zůstal pod strojem zaklíněný a pohmoždil si končetinu,“ upozornila policejní mluvčí Iva Červenková.

Na pomoc přijeli zraněnému hasiči, kteří stroj značky Zetor přikurtovali ke stromu a umístili pod něj nafukovací vaky, díky nimž pak traktor nadzdvihli a šoféra bezpečně vyprostili.

„Zraněného muže jsme po ošetření na místě transportovali s úrazem dolní končetiny do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.

Policisté dali zraněnému muži dýchnout, displej na přístroji ukázal nulovou hodnotu.

„Šetřením události se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ uzavřela policejní mluvčí.

