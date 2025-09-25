Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Valentýna Bílá
  12:32aktualizováno  12:32
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do špatného jízdního pruhu. Někteří prorokují, že se víkendové otevření neobejde bez nehod a v ostrém pondělím provozu očekávají stejně kolony. Mezi lidmi koluje také vtipný návod, jak turbokřižovatku projet bez problémů.

Přestavěná kruhová křižovatka na Borských polích se měla původně otevřít se začátkem školního roku. Jenže při frézování starých asfaltů stroj poničil krycí desku kolektoru s izolací pod vozovkou, ve kterém je uložené vedení vysokého napětí, a nastal problém. Provoz na nejfrekventovanější křižovatce v Plzni se tak obnoví až tuto sobotu časně ráno.

Už nyní se ale lidé na sociálních sítích a webech sázejí, kdy se tam stane první karambol. „Vsadím se, že do 24 hodin od otevření se tam určitě stane nějaká dopravní nehoda... Zapomněli jste u kruháče postavit služebnu dopraváků, aby nemuseli dojíždět. Taky pojišťovna by tam mohla mít pobočku... Připravte si židličky a popcorn, to bude švanda, až to otevřenou,“ reagují ironicky někteří na informaci o zahájení provozu.

Lidé se na internetu baví návodem, jak projet novou turbokřižovatku v Plzni na Borských polích, která se řidičům otevře v sobotu 27. září.
Nákres přestavěného kruhového objezdu na Borských polích v Plzni. Řidičům začne sloužit od soboty 27. září.
Turbokřižovatka těsně před spuštěním do provozu.
Stavební firmy dokončují rozsáhlou rekonstrukci kruhového objezdu na Nové Hospodě v Plzni. (18. září 2025)
Stavební firmy dokončují rozsáhlou rekonstrukci kruhového objezdu na Nové Hospodě v Plzni. (18. září 2025)
42 fotografií

Snad nejvíce řidičům vadí, že dopravu budou řídit semafory, kterých je na turbokřižovatce podle jejich gusta příliš. Ty mají řídit nejen vjezdy do ní, ale i samotný průjezd křižovatkou.

„Všeobecně kruháče jsou vymyšlené právě pro to, aby tam semafory nebyly a provoz byl tak plynulejší... Byl jsem tam, viděl jsem a divil jsem se. Prý zrychlení a hlavně zjednodušení a přehlednost – počítám, že to bude právě naopak... Vzhledem k počtu semaforů, které tam jsou, počítám, že peklo nekončí, ale přechází do dalšího levelu,“ obávají se pisatelé pod facebookovým příspěvkem.

Dokážou se řidiči na kruhovém objezdu zorientovat a projet ho bez problémů?

celkem hlasů: 159

Další kritizují i velký počet cedulí nad silnicí, které šoféry informují, do jakého pruhu se mají zařadit. Písmenka se směry jízdy jsou namalovaná i na asfaltu v jednotlivých pruzích. Řidiči budou muset najet do správného pruhu ještě před křižovatkou. Přejíždění z jednoho pruhu na druhý už nebude možné, znemožňují to plastové zábrany. Tím se křižovatka má stát bezpečnější.

„Z toho množství cedulí mám vždycky guláš, kam se vlastně zařadit... A když se spletu, tak objedu půl Plzně, než se vrátím zpátky... Mě to přijde strašně nepřehledný a to jsem domorodec... Tam bude zmatená i navigace,“ domnívají se jiní.

V pondělí kolaps, dnes klid. Opravovanému kruháči u Makra se řidiči raději vyhnuli

Další přidává dovětek, že naštěstí se už všichni, po sedmiměsíčních dopravních komplikacích spojených právě s přestavbou objezdu, naučili jezdit jinudy a Makru, kam se má vrátit až 20 tisíc aut denně, se raději vyhnou.

Jiný pisatel sdílel vtipnou koláž. „Tak jsem konečně našel návod, jak ho projet,“ napsal k mapce turbokřižovatky, v jejímž středu je hlavolam - bludiště, kterým je potřeba dostat kuličku z vnějšího prstence do středu.

Několik pisatelů nekritizuje samotnou stavbu, ale průšvih vidí v samotných řidičích. „Podle mě to bude turbo průšvih. Plzeňáci všeobecně neumí kruháče. Dříve byla kolona od Daikinu, teď bude už od Teska,“ myslí si další šofér.

3. března 2025

Mezi stovkami negativních komentářů se ale nejde i pár kladných reakcí. „Co je na tom k nepochopení? Prostě už před kruháčem najedeš do pruhu a v tom zůstaneš. Pravý pruh opustí kruháč na prvním výjezdu, další na druhém a tak dál. Semafory budou řešit špičku provozu. Jde jen o zvyk, za pár měsíců to už nikomu nepřijde,“ vysvětluje muž.

Stejného názoru je i náměstek primátora Plzně pro dopravu Aleš Tolar. „Je to nový moderní turbo-okruh se svými specifiky. Řidiči si budou muset zvyknout na nová pravidla, ale i přítomnost nové světelné signalizace, která pomůže provoz regulovat. Očekáváme, že v prvních dvou třech dnech mohou nastat zmatky, než si řidiči křižovatku takzvaně ‚osahají‘,“ přiznal Tolar a nabádá, aby řidiči pokud možno nezmatkovali, byli ohleduplní a shovívaví a nedělali přestupky třeba tím, že budou přejíždět přes plastové zábrany, když zjistí, že se zařadili do špatného pruhu. Tím by jen způsobili, že se kruháč ucpe.

Možnost nápravy

Pokud se někdo přeci jen špatně zařadí, určitou šanci na opravu mít bude. To však hodně závisí na tom, kterým jízdním pruhem do křižovatky vjede. Pokud pravým, bude muset ji opustit na dalším výjezdu a už nemá šanci pokračovat po kruhu. Pokud jiným, může svoji chybu napravit u dalšího nájezdu.

Tolar tvrdí, že semafory budou řídit dopravu na kruháči neustále, 24 hodin denně. Existuje sice signalizační plán, ten se ale bude podle aktuální situace měnit. Zkrátka aby tři hlavní směry – na Sulkov, do centra města a na Folmavskou ulici byly zvýhodněné a netvořily se tam kolony.

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Semafory jsou na křižovatce i kvůli bezpečnosti pěších a cyklistů. „Z původně rozdělené stezky s pásem pro chodce a cyklisty se po rekonstrukci po celém obvodu okružní křižovatky stala stezka se smíšeným provozem chodů a cyklistů s asfaltovým povrchem širokým čtyři metry, která na jednotlivých ramenech křižovatky navazuje na další cyklostezky,“ vysvětlil náměstek s tím, že turbokřižovatky řízené semafory jsou už ve světě běžnou záležitostí.

Doplnil, že u Makra nebudou mít přednost vozy MHD, jak je to po městě. „Pokud by měly přednost, křižovatka by ztratila smysl,“ doplnil.

V Plzni je výjimečná

Podobných křižovatek je po České republice několik, světelně řízená je ale pouze v Plzni. „Ve městě máme podobné kruháče, jen jsou menší, a to u Rondelu, u Globusu a na Borských polích u Area Bory pro směr na Klatovy,“ vyjmenoval náměstek.

Nebude mít obdoby. Kvůli stavbě turbokřižovatky zhoustne v Plzni doprava

Přestavba původního kruhového objezdu je společnou akcí ŘSD, kraje a města za čtvrt miliardy korun. Při přípravách na přestavění kruhového objezdu se zpočátku uvažovalo také o tom, že by část aut mohla překonávat oblast po rampách.

„Řidiči, kteří by mířili z Folmavské ulice na západní okruh, by mohli přejíždět křižovatku po rampě nad zemí. A stejně by bylo možné přejet z Folmavské na přivaděč k dálnici,“ plánoval před šesti lety tehdejší ředitel plzeňské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák. ŘSD nakonec od plánu upustilo, náklady by byly ve srovnání s efektem obrovské.

