Kolaps kvůli přestavbě kruháče u Makra, MHD v Plzni nabrala zpoždění až 70 minut

Jednou z nejvytíženějších křižovatek v Plzni denně projíždí přes 30 tisíc vozidel. Úpravy za čtvrt miliardy se dělají kvůli tomu, aby kruhovým objezdem projelo více aut.

V době, kdy se veškerý provoz v křižovatce a jejím okolí dnes před půl devátou dopoledne úplně zastavil, řidiči bílého mikrobusu zbývalo k nájezdu na kruháč z dálničního přivaděče od Sulkova asi 100 metrů.

„Popojíždím takhle už dvě hodiny, za tu dobu jsem ujel dva kilometry. Je to něco neuvěřitelného. Všude všechno stojí. Volala mi zaměstnankyně, že čeká na Slovanech na trolejbus, a už přes půl hodiny žádný nejel,“ povzdech si šofér přes otevřené okénko spolujezdce.

Uvězněná MHD

Jen s obtížemi občas popojíždějící kolona aut se táhla od Sulkova přes most nad dálnicí D5 až na okraj Plzně. „Co mám informace, stál přivaděč od Sulkova. Tady u nás v Líních už kolona nebyla,“ řekl starosta Líní Michal Gotthart. Folmavská stála minimálně ke křižovatce s ulicí U Nové Hospody, Domažlická k mostu nad železniční tratí, západní okruh k odbočce na Skvrňany.

V kolonách na kruhovém objezdu i kolem něj zůstaly uvězněné i autobusy a trolejbusy. Mluvčí dopravního podniku Lenka Kovaříková řekla, že některé spoje nabíraly zpoždění až 70 minut.

Kvůli ucpanému příjezdu do Plzně od Domažlic se mohou měnit trasy některých meziměstských linek, nevyloučil Martin Fencl ze společnosti POVED.

„Linkové autobusy měly v pondělí ráno zpoždění 35 až 50 minut. Kolem půl sedmé v koloně uvízl první autobus. Řidič hned volal, že to bude nadlouho, proto kolegové ostatní autobusy operativně odkláněli ze Sulkova na dálniční obchvat a po klatovském přivaděči dojely do Plzně. Předpokládáme, že v úterý a ve středu se situace bude zlepšovat. Do konce týdne situaci vyhodnotíme a zřejmě příští pondělí by mohlo dojít k odklonění spojů v ranní a odpolední špičce spojů linky Domažlice - Plzeň přes dálniční obchvat na konečnou Terminál Bory, dál do centra by už nepokračovaly. Veškeré změny cestující najdou na webu www.IDPK.cz,“ popsal Martin Fencl.

Autobus z Nýřan, který v koloně od Sulkova uvázl jako první, přijel dnes na konečnou v Plzni místo v sedm ráno asi s dvouhodinovým zpožděním.

Po půl deváté se na kruhový objezd začaly sjíždět policejní posily. I jejich auta i se zapnutými majáky měla problémy, aby se přes stojící kolony dostala ke kruhovému objezdu.

Policisté postupně obsadili všechny vjezdy na kruhový objezd. Nejprve zastavili vjezd aut na kruhový objezd. Auta, která na něm nehybně stála, postupně nasměrovali na výjezdy. Pak se policisté po vysílačkách koordinovali, kdy který má uvolnit vjezd z kterého směru, zatímco ostatní zastavili příjezd ze zbylých stran.

Místu se raději vyhněte, radí ŘSD

Nyní je na kruhovém objezdu uzavřený vnitřní pruh, k tomu ještě výjezdy do Folmavské a Regensburgské ulice. „Pokud nemusíte, do téhle oblasti Borských polí raději nejezděte. Tvoří se tam dlouhé kolony,“ upozorňovala už po sedmé hodině ráno policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Společná stavba ŘSD, kraje a města má naplánovaná omezení dopravy do konce prázdnin. Velký bagr dnes hloubil výkop v uzavřené části Folmavské ulice hned za výjezdem z kruhového objezdu, další nakladač a stavební technika se pohybovaly mezi Domažlickou a Regensburgskou ulicí.

Šéf plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol očekává, že se v dalších dnech situace uklidní. „Dopředu jsme avizovali, že dojde k dopravnímu omezení, dopředu jsme říkali, že to bude problém. Všechny jsme prosili, aby se místu vyhnuli, pokud tudy nemusejí jet. Věřím, že řidiči si v dalších dnech najdou své vlastní cesty,“ shrnul Blabol.

V Plzni začne přestavba kruhového objezdu u Makra (25. 2. 2025)