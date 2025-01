Letos začne přestavba kruhové křižovatky u Makra, zmizí domy na Jateční

Už v polovině ledna se řidičům začnou komplikovat přejezdy mezi plzeňskými čtvrtěmi Doubravka a Slovany. Důvodem je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v oblasti Starých Lobez. Práce by měly trvat deset měsíců, dopravní omezení se budou měnit podle postupujících prací.

„Na Rolnickém náměstí vznikne 900 metrů dlouhá splašková kanalizace, dešťová o délce 650 metrů a vodovodní řad dlouhý 800 metrů. Součástí stavby je obnova stávajících vodovodních přípojek,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák. Hlavní silniční tah čeká postupné rozkopání a přestavba od mostu přes řeku Úslavu až ke křižovatce s Dlouhou ulicí.

Další velké kopání s dopadem na dopravu bude souviset s přestavbou velkého kruhového objezdu na Nové Hospodě u Makra. Pokud to počasí umožní, v únoru začnou dělníci pracovat na přeložkách inženýrských sítí. Upravený kruhový objezd bude doplněný o semafory, aby kolony před ním byly co nejkratší. Už před kruhovým objezdem se budou muset šoféři řadit do jízdních pruhů podle toho, kde z něj budou vyjíždět. Společná akce města Plzně a ŘSD vyjde na více než čtvrt miliardy korun, vše by mělo být hotové ještě letos.

Jen o kousek dál už stavební firma upravuje velké parkoviště vedle Domažlické ulice. Parkoviště bude osazené závorami. „Město plochu pronajalo firmě VSP auto, které patří vedlejší areál. Ve smlouvě je podmínka, že plocha musí sloužit k parkování kamionů. Výši parkovného si určí firma,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar. Kamiony od poloviny loňského roku nesmějí v Plzni parkovat nikde jinde než na vyhrazených parkovištích.

Plzeň připravuje na letošní rok mimo jiné i rekonstrukci tramvajové trati ve Skvrňanské ulici. Dopravní podniky mají obdržet dalších osm objednaných tříčlánkových nízkopodlažních tramvají.

Od poloviny října ŘSD detailně zkoumá nabídky osmi firem a sdružení, které chtějí začít stavět na jaře více než pětikilometrový silniční obchvat kolem Přeštic na Plzeňsku. Stavba bude trvat přes dva roky, tisíce aut denně včetně kamionů vůbec nebudou zajíždět do města. Podpis smlouvy však prodlužuje důkladné zkoumání nabídek, protože v šesti z nich byly enormně nízké částky, za které chtějí firmy obchvat vybudovat.

Začnou také přípravné práce nezbytné pro stavbu opěr a pak unikátního mostu s vyhlídkovou plošinou na plánovaném obchvatu městečka Plasy na Plzeňsku, auta pak budou jezdit téměř 90 metrů nad hladinou říčky Střely.

Plzni nechá ŘSD letos zdemolovat vybydlený pavlačák na Jateční a spolu s ním půjdou k zemi i další čtyři domy v sousedství. Stojí v cestě plánovaného východního městského okruhu. Dojít by konečně mohlo i na roky připravované křižovatky U Jána v centru Plzně, které po více než 30 letech od zprovoznění bude mít mimo jiné i přechody pro chodce.

Adam Koloušek z ŘSD připomněl, že v letošním roce budou stavební firmy opravovat zbylé části Lidické a Plaské ulice v Plzni, které jsou součástí hlavního tahu Plzeň – Žatec, stavební práce budou pokračovat i na průtahu v Nezvěsticích na Plzeňsku, kde na příjezdu od Plzně vznikne nový kruhový objezd.

Na Rozvadově bourají bývalou celnici (7. 3. 2024)

V závěru loňského roku podepsal správce dálnic a silnic první třídy smlouvu se sdružením Strabag a Suptel, který má za 330 dnů přestavět dálniční odpočívku u hranic s Německem u Rozvadova. Za bezmála 648 milionů tam mimo jiné vznikne místo už zbouraných budov dalších více než 200 parkovacích míst pro kamiony a zázemí pro řidiče i cestující. „S počtem 509 stání pro nákladní automobily bude největší dálniční odpočívkou v ČR,“ informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Šoféři se i letos budou muset smířit s opravami a omezeními na dálnici D5. Bezmála miliardu korun bude stát kompletní výměna povrchu v 17 kilometrů dlouhém úseku ve směru na Plzeň od Přimdy přes Mlýnec až k velkému mostu u Málkovic na Tachovsku. ŘSD připravuje stejnou rekonstrukci od Ostrova ke sjezdu na Heřmanovu Huť, jestli k ní dojde také letos, ještě není jisté.

V závěru letošního roku by řidiči mohli začít jezdit po nové silnici od Rokycan k Březině na Rokycansku, která je první částí nového napojení severního Rokycanska k dálnici D5. „Podle platné smlouvy je termín dokončení rok 2026, ale s ohledem na to, co je už hotové, by dílo mohlo být dokončené už letos. Stále platí původní harmonogram stavby,“ vysvětlil technický ředitel krajských silničářů Martin Vít. Nová 5,4 kilometru dlouhá silnice odvede dopravu mimo Litohlavy a Osek.

Významné akce 2025 Slavnosti svobody Plzeň: 2. až 6. května

2. až 6. května Mezinárodní filmový festival K. Vary: 4. až 12. července

4. až 12. července Klatovská pouť: 12. až 13. července

12. až 13. července Tachovské slavnosti: 1. až 3. srpna

1. až 3. srpna Chodské slavnosti: 8. až 10. srpna

Letos se stavbaři pustí také do kompletní rekonstrukce mostu přes řeku Berounku v Liblíně, který je v havarijním stavu a od začátku roku 2021 na něj smějí jen auta do pěti tun. V závěru roku 2024 tam začaly práce na budování provizorního mostu, na který bude dočasně nasměrovaná doprava.

„V lednu by podle harmonogramu měl zhotovitel začít stavět provizorní most. Jakmile na něj bude možné převést dopravu, začne demolice původního železobetonového mostu. Z něj zůstanou jen pilíře, na těch se začne stavět nový most. Protože ten současný je kulturní památkou, nový bude muset vypadat vizuálně stejně, ale bude širší a také s vyšší nosností, aby splňoval parametry pro silnici druhé třídy. Pěší na něm budou mít komfortní chodníky,“ vypočítal Vít.

Krajští silničáři podle něj vypsali výběrová řízení na množství oprav silnic, mostů a mostků, které jsou v jejich správě, ale co vše se bude nakonec skutečně dělat, bude záležet i na tom, kolik peněz přijde na tyhle akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Velké akce začnou i na železnici. Ve druhé polovině letošního roku chce začít Správa železnic s modernizací trati z Plzně do Nýřan. „Práce potrvají dva roky, výsledkem bude zvýšení rychlosti na 100 kilometrů v hodině, elektrizace trati a instalace nejnovějšího evropského zabezpečovacího zařízení ETCS,“ řekl Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Modernizace bude pokračovat i na další části trati z Nýřan do Zbůchu, velké změny se chystají i na lokálce z Nýřan do Heřmanovy Huti, která bude při přestavbě nově také elektrizovaná. Navíc letos by měla začít stavba úplně nové koridorové trati z okraje Plzně směrem do Stodu, kde se počítá s rychlostmi až 200 kilometrů v hodině. Ta je součástí moderního spojení Plzně s Domažlicemi a dál do Německa. Většina trati bude po dokončení prací dvojkolejná a plně elektrifikovaná.

Soudci Krajského soudu v Plzni by se letos mohli zabývat odvoláním v případu korupce ve druhé a třetí fotbalové lize, kde se většina dění točila kolem ovlivňování zápasů ve prospěch pražského fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad. Odsouzení byli fotbaloví činovníci, delegáti i rozhodčí. Na lavici obžalovaných usedl i bývalý místopředseda fotbalového asociace Roman Berbr, kterého soudci potrestali podmínkou a dvoumilionovou pokutou za zpronevěru peněz plzeňského fotbalového svazu. Berbr tvrdí, že je nevinný, okamžitě se odvolal. Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město má 150 stran, přišlo proti němu 16 odvolání.

Soudci by se letos mohli zabývat i případem bývalého primáře, který je stíhaný za loňskou vraždu mladé lékařky v Plzni i znásilnění a pokus o vraždu další ženy.

Plzeň ožije v letošním roce velkým množstvím kulturních akcí. Jednou z největších budou květnové Slavnosti svobody, letos budou připomínat 80 let od konce druhé světové války.

Nadšenci se vrátili z Normandie (13. 6. 2024)

Desítky členů historických armádních klubů z České republiky včetně těch z Plzeňska už loni vyrazily se svojí technikou na červnové oslavy Dne D do Normandie, aby si připomněli 80 let od vylodění spojeneckých vojsk na pláže v severní Francii. Účastníci vysvětlovali, že tam symbolicky startují evropské oslavy osvobození, vrcholí pak slavnostmi v Plzni.

Navíc už je v běhu přestavba bývalé městské vojenské správy na Klatovské na nové Muzeum generála Pattona. Právě v tomto domě podepsal v květnu 1945 Georg von Majewski kapitulaci německé posádky.

V centru města už jsou zbourané necitlivé dostavby ve dvoře zdevastované budovy městských lázní, letos začne velká přestavba na galerii.

Plzeň zažije koncem června Noc s operou v areálu Amfiteátru, květnový Majáles oživí vystoupení Viktora Sheena, Ewy Farne, kapel Chinaski, Horkýže Slíže a dalších umělců. Muzikál Dracula zažijí diváci na otevřených scénách v Plzni a v Ostrově nad Ohří, Rebelové budou lákat do Ostrova nad Ohří nebo Stodu u Plzně, muzikál Láska nebeská s hity Waldemara Matušky oživí amfiteátr u plzeňské Plazy.

Po úspěchu přednášek plzeňských policistů o nejzajímavějších vraždách bude v posluchárně plzeňské Studijní a vědecké knihovny připravená série přednášek o skutečných zločinech s bývalými elitními policisty nebo publicisty, kteří se věnují tomuto žánru.

Plzeň si navíc letos množstvím akcí připomene, že v roce 2015 bylo Evropským hlavním městem kultury. „Oslavy zahájí 8. března velkolepá open air akce na náměstí Republiky, která nabídne více než čtyřhodinový program se světelnou show, videomappingem i obřími světelnými loutkami. Vrcholem se stane 12. až 14. září působivá vzdušná akrobatická show,“ vypíchla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Plzeň se připravuje na oslavy, lidé uvidí obří loutky i akrobaty (13. 12. 2024)