Začne přestavba velkého kruhového objezdu na Borských polích, potrvá půl roku

Stavební práce a dopravní omezení začnou hned první březnový den. Stavbaři uzavřou odbočení z kruhového objezdu do Folmavské ulice, která tvoří hlavní průtah Borskými poli. Současně s tím nebude možné odbočit z kruhového objezdu do Regensburgské ulice, tedy na západní silniční okruh.

Od 1. března bude na kruhovém objezdu kompletně uzavřený i vnitřní jízdní pruh.

„Bude to extrémně náročné období pro všechny, jde o stavební práce v nejvytíženější křižovatce ve městě. Hledali jsme řešení, aby stavba dopadla na všechny co nejméně. Práce jsou zkrácené na šest měsíců, což je v tomhle případě minimum,“ prohlásil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Od soboty budou uzavřena jen odbočení z kruhového objezdu do Folmavské a Regensburgské. Z obou auty hodně zatížených silnic bude dál možné vjíždět do kruhového objezdu.

Uzavření sjezdu do Folmavské bude od soboty znamenat, že auta mířící do průmyslové a obchodní zóny Borská pole budou z kruhového objezdu vyjíždět o sjezd dříve. Objížďka bude vyznačená po Obchodní a Podnikatelské ulici, zpátky na Folmavskou se budou auta vracet ulicí U Nové Hospody, po které mimo jiné jezdí trolejbusy a autobusy na konečnou Borská pole.

Podobná situace bude i u zavřeného nájezdu z kruhového objezdu na západní silniční okruh. Auta také budou muset vyjíždět o sjezd dříve, odbočí tedy už na Domažlickou ulici. Po té dojedou ke hřbitovu v Zátiší, kde odbočí doleva a po úzké silnici kolem prodejny aut, průmyslového areálu a parkoviště pro kamiony dojedou k další křižovatce, kde najedou na Regensburgskou ulici a budou moci pokračovat směrem na Košutku.

Přestavba velké kruhové křižovatky Borská pole výstavba 1. 3. až 31. 8. 2025 274,308 mil. Kč bez DPH

staví: Eurovia CZ a Berger Bohemia

v první etapě od 1. 3. 2025 uzavřené výjezdy z kruhového objezdu do Folmavské a Regensburgské, nájezdy z obou ulic do okružní křižovatky zůstanou otevřené

změny MHD

úpravy tras linek 24, 25, 29 na Borských polích

od 3. března vyjíždí nová školní linka 43 Zátiší - Zadní Skvrňany (provoz v pracovních dnech mezi 7.25 až 14.40 hodin)

Kvůli uzavírkám se změní i trasy některých autobusových a trolejbusových linek, podle postupu prací budou uzavírané i části chodníků a cyklostezek.

Dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Macháň se obává, že zejména v prvních dnech budou na objízdných trasách velké kolony, ve kterých zůstanou uvězněné také autobusy a trolejbusy. „Očekáváme, že naše vozidla tam mohou nabírat zpoždění. Velké intenzity aut se budou převádět na komunikace, které na to nejsou stavěné. I proto se připravuje takzvaná světelná závora, semafory v křižovatce ulic Podnikatelská a U Nové Hospody. Je to místo, kde se často stávají nehody, takhle to tam bude více ochráněné. Očekáváme, že v prvních dnech může v dopravních špičkách docházet na objízdných trasách ke stavům dopravního kolapsu,“ shrnul Miroslav Macháň.

Specialisté na dopravu očekávají, že i na Borských polích se zhruba po třech pracovních dnech začne dopravní situace uklidňovat. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že první den uzavírka mnoho řidičů překvapí a na oficiální objízdné trase se tvoří dlouhé kolony. Šoféři si v dalších dnech hledají vlastní cesty, po třech dnech bývá situace vesměs stabilní.

Macháň připomíná ještě jeden důležitý aspekt. „V posledním únorovém týdnu mají děti v Plzni a na Plzeňsku jarní prázdniny. Prvního března je v sobotu, poprvé pojedou děti do škol 3. března, kdy situace bude v ulicích asi nejsložitější,“ naznačil Macháň.

26. července 2021

Náměstek primátora Tolar doporučuje, aby řidiči, kteří do okolí velkého kruhového objezdu na Borských polích a na Novou Hospodu nemusí, tam v prvních dnech po uzavření raději nejezdili.

Z měření intenzity dopravy vyplývá, že nejvíce aut používajících tento velký kruhový objezd jede mezi Folmavskou a západním městským okruhem. Cílem přestavby je, aby auta se už před nájezdem do kruhové křižovatky řadila do pruhů podle toho, kde z něj budou vyjíždět. Nově se tam objeví na několika místech i semafory, které budou regulovat dopravu a zároveň umožní bezpečnější přecházení chodcům a přejezdy cyklistům.