Rizikové křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji vystřídají kruhové objezdy

Kruhový objezd vzniká na vjezdu do Lužan. „Původní křižovatka je přestavovaná na pětiramenný kruhový objezd, do kterého budou napojené také místní a účelová komunikace. Součástí stavby jsou nové chodníky, téměř 40 metrů dlouhé protihlukové stěny a přeložky kanalizace,“ řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.
Lužanský místostarosta Karel Kalčík věří, že kruhový objezd opravdu zpomalí řidiče. „Po zprovoznění obchvatu Přeštic to bude ještě důležitější. Budeme první obcí na trase od Plzně na Klatovy, kterou auta budou projíždět. Je zapotřebí auta zpomalit. Zná to asi každý, když sjede z dálnice,“ podotkl Kalčík. Hlavní silnice na Šumavu se táhne napříč celými Lužany.
Už nyní auta jezdí od Plzně a dálnice D5 až k Přešticím po přivaděči, kde je povolená rychlost 110 kilometrů v hodině. Pětikilometrový obchvat už bude klasická silnice, ale odvede auta mimo zástavbu.
Podle Adama Kolouška bude od pondělí v místě budování kruhového objezdu uzavřena silnice vedoucí na Měčín a Bučí. Dál pokračuje uzavírka silnice z Lužan na Skočice.
U Nové Hospody na Tachovsku buduje v místě rizikové křižovatky stavební firma od dubna kruhový objezd. Investorem není stát, ale firma CTPark Bor s velkým logistickým areálem v jejím sousedství. Oficiální objížďka vede právě po silnicích mezi halami v logistickém centru.
Jde o křížení hlavní silnice od dálnice D5 směrem na Mariánské Lázně a Cheb se silnicemi do Tachova a silnice do Stříbra. Za posledních 20 let se tu stalo 46 vážných nehod, při nichž zemřeli tři lidé. Ve většině případů policisté zjistili, že některý z řidičů nerespektoval značku nařizující dát přednost autům na hlavní silnici. Na hlavním tahu mají zase šoféři problém dodržovat rychlostní limity.
Tragédie se tu odehrála například v květnu 2022, kdy řidička jedoucí od Tachova narazila v křižovatce do auta jedoucího po hlavní od dálnice D5. Po nárazu se auto jedoucí po hlavní dostalo do smyku a smetlo cyklistu. „Zraněný cyklista přes veškerou snahu posádek zraněním podlehl. Lékař konstatoval exitus,“ uvedla tehdy Andrea Divišová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.