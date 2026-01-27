Koncert k poctě Carla Marii von Webera. Plzeň se chystá na Smetanovské dny

Jitka Kubíková Šrámková
  9:42
Hudbu, výtvarné umění, divadlo, literaturu i odbornou reflexi přinese 46. ročník festivalu Smetanovské dny. Ten v Plzni odstartuje 26. února a potrvá do 9. dubna. Návštěvníky čekají koncerty, operní představení, výstavy, tradiční masopust i mezioborové sympozium.
Smetanovské dny Plzeň.

Smetanovské dny Plzeň. | foto: archiv MF DNES

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová si přeje, aby tato doba již brzy...
Jitka Molavcová v představení Semaforu nazvaném A přece se točí
Živé předvedení Carmina Burana
Soubor Schola Gregoriana Pragensis při vystoupení. Kdy se jeho vedoucí pro...
5 fotografií

„Letošní ročník nabídne zajímavá setkání s mimořádnými osobnostmi. Mezinárodně uznávaná operní diva Marina Viotti nás během zahajovacího koncertu provede nádhernými áriemi Gioacchina Rossiniho a érou bel canta,“ dává nahlédnout do programu ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Po roce se na festival vrací skvělý houslista s pozoruhodným životním příběhem Fedor Rudin i emeritní sólofagotista Vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský s dcerou Julií, vynikající houslistkou a violistkou. Jitka Molavcová svými šansony pohladí duši, David Eben se spolu se souborem Schola Gregoriana Pragensis podle Kavalové dotkne diváckých srdcí.

Smetanovské dny v Plzni opět nabídnou špičku klasické hudby

„Na samý závěr festivalu si vychutnáme nadčasové dílo Carla Orffa Carmina Burana. V tomto případě Plzeňská filharmonie spojí své síly s Českým filharmonickým sborem Brno a Kühnovým dětským sborem,“ připomíná Kavalová.

Připraven je také výjimečný koncert Weber 200 – zrození a cesta romantika k příležitosti výročí úmrtí Carla Marii von Webera (1786–1826).

„Součástí Smetanovských dnů jsou i dva koncerty mladého úspěšného plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta, čerstvého držitele Umělecké ceny města Plzně, který vystoupí společně s klavíristou Petrem Novákem a také s Fibonacci Quartetem, držitelem první ceny publika na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii,“ doplňuje radní pro oblast kultury a památkové péče města Plzně a předsedkyně správní rady Plzeňské filharmonie Eliška Bartáková.

Smetanovské dny Plzeň.
Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová si přeje, aby tato doba již brzy skončila a hudebníci mohli opět rozdávat radost lidem.
Jitka Molavcová v představení Semaforu nazvaném A přece se točí
Živé předvedení Carmina Burana
5 fotografií

Zaujmout mohou i hudební programy jako Smetana Reborn – klavírní Má vlast v podání pianisty Matyáše Nováka, Když hudba umlkne & Marek Kozák, Jiří Houdek & Collegium rozhlasových symfoniků, Císařův slavík & Trojanovo trio, Pěvecké gala z Basileje, což je koncert dvou mladých špičkových zpěváků z Hudební akademie v Basileji, Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet.

Z doprovodných akcí by mohlo diváky přilákat 46. plzeňské mezioborové sympozium, výstavy Svět pod povrchem: jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století v Západočeské galerii a Podzemím k pokroku – Technické dějiny Plzně a Plzeňska v 19. století či interpretační seminář pro posluchače plzeňské konzervatoře nebo tradiční masopust.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.