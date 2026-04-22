Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:42
Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.
Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla Gotta. S nápadem přišel plzeňský primátor Roman Zarzycký. | foto: ÚMO Plzeň 3

S návrhem na pojmenování přišel primátor Roman Zarzycký z ANO. Město se chystá historický kulturní dům i prostor před ním za stovky milionů na etapy rekonstruovat a proměnit v moderní živé místo.

„Mám velkou radost, že se můj návrh podařilo prosadit, protože letité diskuse o pojmenování čehokoliv právě po Karlu Gottovi se zdály nekonečné. Nyní má Plzeň na Mistra a svého rodáka konečně vzpomínku, kterou si Karel Gott i Plzeň zaslouží,“ uvedl Zarzycký.

Plzeň už ví, jak může vypadat dostavba kulturního domu Peklo. Podívejte se

Místo podle něj zástupci města vytipovali s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. „Pevně věřím, že prostor před nově zrekonstruovaným kulturním domem Peklo bude prostorem krásným a důstojným. Vůbec nepochybuji o tom, že náměstí Karla Gotta bude pro Plzeň prestižní a vyhledávanou adresou,“ doplnil.

Pojmenování veřejného prostoru po Karlu Gottovi navázalo na dlouhodobé debaty o tom, jakým způsobem v Plzni připomenout jeho odkaz. Krátce po jeho úmrtí v roce 2019 se objevily návrhy na přejmenování budovy Nového divadla, nezískaly ale širší podporu.

„Nový název náměstí Karla Gotta je platný hned od okamžiku jeho schválení, ale účinný bude až zanesením do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, což se stane nejpozději do 6. května,“ vysvětlila mluvčí obvodu Michaela Adámková.

Je pojmenování náměstí v této lokalitě odpovídající poctou Karlu Gottovi?

celkem hlasů: 179

Obvod také nechá udělat cedule s označením náměstí Karla Gotta, jejich výroba včetně instalace potrvá zhruba jeden až dva měsíce.

„Jsem přesvědčený, že Plzeň může být na svého rodáka právem hrdá. Věřím, že se toto místo postupně promění v živý veřejný prostor, který si lidé oblíbí a který se stane jedním z vyhledávaných míst Plzeňany i turisty,“ řekl starosta centrálního obvodu David Procházka z ANO.

Karel Gott bude mít své minimuzeum. Otevřené by mohlo být už v dubnu

Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni a prvních šest let života ve městě také prožil. Přestože se jeho rodina později přestěhovala do Prahy, vazby na rodný region nikdy nepřerušil.

Do blízkého Újezdu u Svatého Kříže jezdil za svou babičkou a později zde nechal pochovat i své rodiče. Plzeň udělila Gottovi v roce 2009 čestné občanství. Zpěvák zemřel 1. října 2019 v Praze.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

22. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Firmy uspěly u předsedy ÚOHS s rozkladem v tendru na náměstí v Hradci Králové

ilustrační snímek

Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a...

22. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

Městská nemocnice Ostrava dnes zahájila provoz multioborového robotického sálu vybaveného chirurgickým systémem da Vinci, který lékařům umožní provádět...

22. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Na Vysočině žilo vloni 31.448 cizinců, mezi kraji v ČR třetí nejnižší počet

ilustrační snímek

Na Vysočině žilo koncem minulého roku 31.448 cizinců, mezi kraji v Česku třetí nejnižší počet. Méně jich bydlelo jen v Olomouckém a Zlínském kraji. V...

22. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská filharmonie uvede na koncertě k 80 letům i premiéru Wajsarovy skladby

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů uvede příští týden na koncertě k 80 letům své existence i světovou premiéru skladby Petra Wajsara. Na čtvrtek 30. dubna,...

22. dubna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Proč slavíme Den Země: Historie a význam globálního svátku

Starbucks slaví Den Země: udržitelnost nikdy nechutnala lépe.

Planeta čelí rostoucím ekologickým výzvám a právě o tom je mezinárodní svátek zaměřený na ochranu životního prostředí. Den Země každoročně připomíná, jak velký vliv mají naše každodenní rozhodnutí na...

22. dubna 2026  17:30

Poslední výzva: Nominujte psí hrdiny do záchranářské ankety Statečné psí srdce

22. dubna 2026  17:30

Jablonecké osobnosti připomene procházka hřbitovem

ilustrační snímek

Přijďte si připomenout významné osobnosti, které utvářely kulturní a společenský život Jablonce nad Nisou.

22. dubna 2026  17:29

ODS do podzimních komunálních voleb v Olomouci povede Jan Vašíř

ilustrační snímek

Lídrem ODS pro podzimní komunální volby v Olomouci je jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Z druhého místa se o hlasy voličů bude ucházet právník Univerzity...

22. dubna 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Hlučín na Opavsku se podle katastru stal majitelem 527 bytů od firmy Heimstaden

ilustrační snímek

Město Hlučín na Opavsku se definitivně stalo vlastníkem 527 bytů v 53 domech na sídlišti OKD, které za více než 600 milionů korun odkoupilo od společnosti...

22. dubna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liberec dokončil přípravu změny územního plánu k prodloužení trasy lanovky

ilustrační snímek

Liberec dokončil přípravu změny územního plánu, která umožní prodloužení trasy visuté lanovky na Ještěd až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. Změnu budou...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  16:18

Zlínští záchranáři představili 5G přenos obrazu v reálném čase

ilustrační snímek

Přenos obrazu, který umožňuje lékařům sledovat stav pacienta ještě před tím, než sanitka dorazí do nemocnice, dnes představila Zdravotnická záchranná služba...

22. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

