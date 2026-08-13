Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je i v době veder stále dobrá

Kvalita vody na většině z 30 venkovních koupacích ploch, která v Plzeňském kraji monitorují hygienici a hydrobiologové, je i přes dlouhotrvající vedra většinou stále dobrá. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, v Českém údolí v Plzni a v horní části přehrady Hracholusky směrem k Butovu. Zhoršenou jakost vody zaznamenali v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku, na koupališti Planá na Tachovsku a jezírku Košutka v Plzni, uvedli krajští hygienici.
"Teplota povrchové vrstvy ve všech stojatých vodách v regionu je mezi 23 až 24 a přes poledne až 25 stupni Celsia," řekl dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras, který jakost vody v některých rybnících a nádržích sleduje.
Na Hracholuskách, největší rekreační ploše v Plzeňském kraji, je teď nejlepší kvalita vody u hráze, kde je průhlednost přes dva metry. "Sinice jsou patrné ve vodním sloupci, ale z pohledu vhodnosti ke koupání zatím v pohodě. Postupně vzhůru po nádrži sinice houstnou a podmínky ke koupání se zhoršují," řekl Duras. Velmi špatná voda je podle něj v nádrži České údolí na okraji Plzně, kde je průhlednost asi 20 centimetrů. "Sinice to tam válcují a koupání je vyloženě až riziková záležitost," uvedl.
Košutecké jezírko je stále bez sinic s průhledností 1,5 až dva metry. Koupání je v pohodě, dodal.
V Bolevecké rybniční soustavě v Plzni se dá dobře koupat všude. Velmi dobrou kvalitu vody má Šídlovský rybník, kde je vysoká průhlednost. "Plavci tam ale mohou místy narazit na vodní rostliny," sdělil hydrobiolog.
Velký Bolevecký rybník má výbornou vodu s průhledností tři až čtyři metry, u břehu je nižší, protože se tam koupe hodně lidí a víří se usazeniny na dně. "Trvale tam pracuje vyžínací loď Bolek a snaží se udržet rostliny trochu pod kontrolou. Sinice tam najde pouze velmi cvičené oko," podotkl Duras.
Kamenný rybník má průhlednost asi 1,5 metru a tmavší hnědavé zabarvení od rašelinných látek. Podle Durase je bez sinic a trvale vhodný ke koupání. V Seneckém rybníku je sice podle něj výtečná voda s průhledností kolem 2,5 metru, ale je hodně zarostlý vodními rostlinami. Třemošenský rybník má hnědý vegetační zákal a průhlednost pod jeden metr. Koupat se tam dá, sinice tam nejsou, dodal.