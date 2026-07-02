Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila

Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu místy zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje, kvůli sinicím nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hracholusky. Naopak bez sinic je podle něj plzeňská Bolevecká rybniční soustava, řekl dnes ČTK.
Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Poslední údaje o kontrole těchto nádrží jsou ale z poloviny června. Ostatní sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu.
"Teplota vody ve vodních nádržích a v rybnících se aktuálně pohybuje blízko 25 stupňů, což je mírné snížení z minulého týdne, kdy vystupovala až na 28 stupňů," řekl Duras.
Na nádrži Hracholusky, která je největší vodní plochou v kraji, se podle něj za uplynulý týden podmínky výrazně změnily. Koupat se stále dá dobře u hráze, i když voda je tam zakalenější než před týdnem. "Minulý týden byla průhlednost ještě 4,5 metru, v těchto dnech klesla na dva metry. Je to způsobeno lehkým žlutozeleným vegetačním základem. Jedná se o řasy, nikoli o sinice, a ty řasy nejsou hygienicky rizikové. Sinice se v dolní části nádrže, zejména u hráze, ještě nerozvinuly," řekl Duras. Naopak v horní části nádrže, zhruba od silničního mostu dál, koupání nedoporučuje kvůli trvale špatné kvalitě vody s masivním výskytem sinic.
V Plzni je podle Durase trvale dobrá kvalita vody v Košuteckém jezírku, kde průhlednost stále přesahuje dva metry. Z Bolevecké rybniční soustavy jsou trvale dobré podmínky v Kamenném rybníku. Tradiční hnědé zabarvení vody způsobují rašelinné látky, které jsou neškodné. Šídlovský rybník má oproti loňsku výrazně lepší kvalitu vody. Průhlednost se pohybuje kolem dvou metrů, u pláží je nižší, protože tam lidé víc víří usazeniny. Na Seneckém rybníku je průhlednost mezi jedním a dvěma metry a stále dobré podmínky bez sinic.
"Velký bolevecký rybník, tam drží dobrou kvalitu vody vodní rostliny. Průhlednost se pohybuje někde mezi dvěma až třemi metry a ke koupání jsou pořád výborné podmínky," řekl Duras.
Další vývoj podle něj bude záležet na stabilitě vodního ekosystému. Odhadl, že v Plzni bude přetrvávat dobrá kvalita vody v Kamenném, Šídlovském a Boleveckém rybníku. Na Hracholuskách bude setrvale špatná kvalita vody v horní části, pokud silně zaprší a budou vysoké průtoky, může voda sinice spláchnout a přechodně situaci zlepšit. V dolní části nádrže se zřejmě bude kvalita vody postupně zhoršovat.