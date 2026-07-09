Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila

S postupujícím létem se v některých venkovních koupalištích v Plzeňském kraji mírně zhoršila kvalita vody ke koupání. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Zhoršenou kvalitu vody a její nižší průhlednost zjistili hygienici například na koupališti Babylon u Domažlic, kde je podle jejich posledního dostupného měření třetí z pěti stupňů jakosti vody.
Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, v přírodních koupacích biotopech v Blovicích a v Dobřanech na jižním Plzeňsku, kde bylo ve vodě zvýšené množství zeleného chlorofylu, a dále v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku. Kvalita vody se oproti měření z června na začátku prázdnin zlepšila v koupacím jezírku ve sportovním areálu Škodaland České údolí, informují hygienici na svém webu. Poslední údaje o kontrole většiny nádrží sledovaných hygieniky jsou ale z konce června. Ostatní jimi monitorované koupací plochy v kraji mají kvalitní vodu.
Dobrou kvalitu vody by si měly stále držet plzeňské Bolevecké rybníky. Například ve Velkém boleveckém rybníku je dnes teplota vody těsně pod 23 stupni Celsia.