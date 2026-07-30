Kvalita vody v Plzeňském kraji se místy zhoršila, plzeňské rybníky sinice nemají

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila, ve vodě přibyly sinice. Platí to například pro největší vodní plochu kraje, přehradu Hracholusky. Naopak soustava boleveckých rybníků v Plzni nabízí vodu bez sinic. V celé soustavě je teplota povrchové vody kolem 24 stupňů, přes horký víkend může stoupnout k 26 až 27 stupňům Celsia, řekl dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje.
Zákaz koupání na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Nevhodná ke koupání je podle nich voda v rybníku Babylon u Domažlic, která při posledním dostupném měření 13. července výrazně zapáchala. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, na Klatovsku v koupalištích Bušek ve Velharticích a v Žihobcích, v koupacím biotopu v Dobřanech na jižním Plzeňsku. U většiny sledovaných koupališť jsou poslední měření z poloviny měsíce. Kvalita vody se přitom může i během týdne výrazně změnit.
Například na hrázi Hracholusek, kde se ještě před týdnem pohybovala průhlednost kolem šesti metrů, je nyní voda průhledná zhruba do dvou metrů, řekl Duras. "Na Hracholuskách se kvalita vody zhoršila zřetelně, a to jak slabým vegetačním zákalem, tak přítomností sinic. V oblasti hráze jsou podmínky ke koupání stále ještě velmi dobré s průhledností až 2,5 metru. Nicméně směrem vzhůru po nádrži se situace rychle zhoršuje a poslední asi přijatelné poměry jsou někde v oblasti Radosti. Nahoře pak už je příliš sinic a situace není ke koupání vhodná," zhodnotil. Velmi špatné podmínky jsou v nádrži České údolí v Plzni. Celá nádrž je zasažena sinicemi a koupání tam nelze doporučit, řekl Duras.
Košutecké jezírko v Plzni je podle něj stále bez sinic s průhledností kolem 1,5 metru. Bolevecká rybniční soustava v Plzni nabízí vodu bez sinic. "To je aktuálně velmi vzácná věc, protože horkým suchým počasím jsou riziku těžkých sinicových květů vystaveny právě mělké nádrže, jako jsou rybníky," řekl Duras. Čistota vody bez sinic závisí na složení ryb, přítomnosti vodních rostlin a naopak nedostatku živin pro sinice. "A právě systémem několika desetiletí péče o bolevecké rybníky se podařilo vytvořit jakousi ekologickou stabilitu, takže můžeme i očekávat, že ta aktuálně dobrá kvalita vody vydrží do konce sezony," odhadl hydrobiolog.
Velký Bolevecký rybník má teď průhlednost vody čtyři až pět metrů a při šnorchlování v něm jsou vidět perlíni, plotice, okouni i štiky, řekl Duras. V rybníku nenašel při podrobném zkoumání žádné larvy cerkárie, které člověku způsobují kožní problémy. Zásadní pro udržení vody bez cerkárií je nepodporovat krmením přítomnost vodních ptáků. Kachny a labutě jsou přenašeči vajíček, z nichž se larvy líhnou.
V dalších rybnících bolevecké soustavy jsou podle něj výborné podmínky v Šídlovském rybníku s průhledností rovněž kolem čtyř až pěti metrů. Kamenný rybník má průhlednost asi 1,5 metru, tmavší hnědavé zabarvení ale není škodlivé, je způsobeno rašelinnými látkami. Nejhorší koupání nabízí Třemošenský rybník s průhledností kolem půl metru, kterou způsobil silný hnědý vegetační zákal, nikoliv sinice, dodal Duras.