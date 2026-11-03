Kvůli chybě v přepisu získala kandidátka v Plzni 1 víc hlasů, soud změnil mandát

Krajský soud v Plzni zrušil zvolení lídryně kandidátky uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců Šárky Chvalové do zastupitelstva prvního plzeňského obvodu. Kvůli chybnému přepisu volebních výsledků totiž měla uvedeno o 293 hlasů více, tedy zhruba desetkrát více, než skutečně dostala. Soud za řádně zvolenou zastupitelku obvodu prohlásil Lucii Pernglau, která kandidovala na stejné listině a původně skončila jako první náhradnice strany. Počet čtyř mandátů uskupení v zastupitelstvu obvodu se nezměnil. Chvalová se stala první náhradnicí. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí soudu.
Úřad obvodu uvedl, že po porovnání výsledků okrsků a po vyjádření zapisovatelky volební komise je nanejvýš pravděpodobné, že při přepisu do počítačového systému Českého statistického úřadu (ČSÚ) vznikla chyba a namísto 32 hlasů bylo u jména Chvalové zapsáno 325 hlasů.
Soud tak rozhodl o návrhu na neplatnost zvolení Chvalové, který podal místostarosta obvodu Jiří Rezek (Piráti). Jako první však upozornilo na nesrovnalost samotné uskupení Pro Plzeň. Protože soud dřív pravomocně rozhodl o Rezkově podání, druhý návrh odmítl, protože odpadl předmět řízení. Toto rozhodnutí soud zveřejnil později odpoledne.
V jednom volebním okrsku měla Chvalová podle zveřejněných výsledků zapsáno 325 hlasů, zatímco při souběžné volbě do zastupitelstva města tam získala 35 hlasů. Ostatní kandidáti její obvodní listiny měli v tomto okrsku 28 až 37 hlasů. Také výsledky Chvalové v dalších 45 okrscích se pohybovaly mezi pěti a 91 hlasy. Údaj 325 proto podle navrhovatele výrazně vybočoval. Zapisovatelka volební komise si ale nebyla vědoma výrazného vybočení v počtu hlasů a připustila možnost překlepu.
Soud proto přezkoumal volební dokumentaci okrsku. Z ní zjistil, že Chvalová tam získala 32 hlasů. Při přepisu správného údaje 32 někdo omylem připsal číslici 5. Rozdíl činil 293 hlasů. ČSÚ po kontrolním přepočtu volebních výsledků potvrdil, že oprava nemění počet mandátů přidělených jednotlivým stranám, mění ale pořadí kandidátů na listině Pro Plzeň s podporou lidovců. Podle původních výsledků získala Chvalová 1991 hlasů a Pernglau 1793. Po opravě měla Chvalová 1698 hlasů, zatímco Pernglau zůstalo 1793.
Soud v rozhodnutí uvedl, že porušení volebního zákona hrubě ovlivnilo výsledek volby Chvalové. Na základě nesprávného údaje byla vyhlášena za zvolenou, přestože při správném zjištění výsledků by mandát získala Pernglau.
Zastupitelstvo v jednom z největších plzeňských obvodů Plzeň 1 Lochotín má 33 členů. Volby tam vyhrálo ANO se ziskem 34,33 procenta hlasů a 12 mandáty, druhá ODS má pět mandátů, stejně jako těsně třetí STAN. Pro Plzeň s lidovci dostalo čtyři mandáty, koalice Chceme Plzeň (TOP 09, Zelení a nezávislí) tři křesla a Piráti a SPD (SPD + Trikolora + PRO s podporou Přísahy) mají po dvou křeslech. Na pokračování dosavadní koalice se tam dohodlo ANO, Pro Plzeň a Piráti. V zastupitelstvu mají 18 hlasů. Ustavující zastupitelstvo se sejde 4. listopadu.