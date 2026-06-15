Kvůli nočnímu požáru v plzeňském bytovém domě se evakuovalo 21 lidí

Škodu předběžně odhadnutou na 900.000 korun způsobil v noci na dnešek požár v bytovém domě v Motýlí ulici v plzeňské čtvrti Slovany. Z domu se evakuovalo 21 lidí, jeden člověk se nadýchal kouře. ČTK to řekli mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
Byt ve čtvrtém patře začal hořet před 3:00. "Po příjezdu prvních jednotek probíhala evakuace obyvatel objektu a hasiči zahájili průzkum zasaženého bytu," řekl Poncar. Zhruba za čtvrt hodiny dostali hasiči požár pod kontrolu, po 3:30 ho zcela zlikvidovali. Pro lidí z domu přistavili evakuační autobus, který využilo 12 obyvatel.
Pětačtyřicetiletého muže, který se nadýchal zplodin hoření, záchranná služba odvezla ve stabilizovaném stavu do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření, dodala Korčíková.
Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé.