Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od noci uzavřená D5 na Tachovsku

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením, uvedla ráno policie na síti X. Omezení podle policie potrvá asi do poledne.
"Na objízdné trase a na dálnici před exitem 119 Benešovice se tvoří kolony, momentálně v délce cca čtyř kilometrů. Počítejte tedy se zdržením a pokud již musíte jet tímto úsekem, pamatujte také, prosím, na dostatek tekutin pro osádku ve vozidle a také na dostatek pohonných hmot," uvedla policie.
Nehoda se stala na 122,5 kilometru, kamion skončil mimo vozovku. Objízdná trasa vede podle policie přes exit 119, zpět se najíždí na exitu 128.