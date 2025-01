Labuť se v Plzni procházela po rušné silnici, strážníci zastavili provoz

Sjezd ze silnice Na Sudech ke kruhovému objezdu pod železničním mostem si v úterý vybrala pro přistání a procházku labuť. Protože tudy jezdí velké množství aut, svědci ze strachu o život ptáka volali na pomoc městské strážníky.

„Operační oddělení vyslalo na místo strážníky, kteří se specializují na odchyty zvířat. Když po několika málo minutách přijeli na místo, skutečně spatřili labuť uprostřed silnice,“ uvedla mluvčí plzeňské městské policie Tereza Schliková.

Strážníci zastavili dopravu. Labuť byla zpočátku klidná, po chvíli se pokusila o útěk. Podle zasahujících to ale byl jen symbolický pokus, u protihlukové stěny strážník ptáka bez větších problémů lapil. I když se to labuti příliš nelíbilo, hlídka lapené zvíře přesunula do boxu v jejich speciálně upravené dodávce rovnou zamířili do Záchranné stanice živočichů.

„Tam labuť odborně vyšetřili a zjistili, že je zcela v pořádku a v dobré kondici. Tam dostala suvenýr na nohu v podobě kroužku, který v budoucnu umožní její identifikaci. Po krátkém pobytu na záchranné stanici byla labuť vypuštěna zpět do volné přírody,“ uvedla Schliková.

Pták, který se v úterý procházel po mokré silnici, mohl přiletět z nedaleké řeky Berounky, která je mezi vodními ptáky oblíbeným zimovištěm. Kousek od silnice je i Velký Bolevecký rybník, na kterém se labutě také vyskytují.