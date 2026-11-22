Po čtyřech dnech pokusů se plzeňským zvířecím záchranářům podařilo odchytit letošní mládě labutě na přehradě České údolí v Plzni. Pták si zřejmě při hledání potravy na dně navlékl na spodní čelist zobáku plastový kroužek, který mu bránil zavřít zobák, přijímat potravu a ponořit hlavu pod vodu. Panikařil a hrozilo mu utonutí. V sobotu se záchranářům podařilo labuť chytit, kroužek odstranit a ptáka vrátit k rodičům a sourozencům, řekl ČTK vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.
Místní lidé upozornili záchranáře na problém ve středu, kdy jedno z mláďat při krmení začalo zběsile škubat hlavou, plácat křídly, točit se dokola a vyděšeně křičet. Plastový kroužek se zachytil o nerovnosti na horní hraně jazyka a labuť ho nedokázala sama odstranit. "Nemohla zavřít zobák, a tím pádem ani odfiltrovat vodu a polknout sousto. Nemohla ani potopit hlavu, protože by se utopila," uvedl Makoň.
Pomoci zvířeti ale nebylo snadné ani pro zkušené zvířecí zachránce. Labutí rodina s deseti mláďaty se s nimi letos setkala už několikrát. Záchranáři u ní opakovaně zasahovali například kvůli poraněním od rybářských háčků, museli také odchytit mláďata kvůli kroužkování. Labutě je tak nyní znaly a byly v jejich přítomnosti mnohem ostražitější.
Mládě s kroužkem na zobáku zůstávalo dál od břehu. Ochránci zvířat se navíc domnívali, že je to stejná labuť, kterou už jednou chytali a vymotávali z rybářského vlasce. Ve středu se jim k ní vůbec nepodařilo přiblížit. Ve čtvrtek se zdržovala asi tři metry od břehu, když se ji záchranářka Gabriela Křížová pokusila chytit skokem do vody. Pták se jí ale vysmekl. "Bylo to buď, anebo a musela jsem přeskočit dvě mláďata u břehu a pak skočit šipku, abych se k ní dostala. Už jsem ji držela, ale fyzika mě zradila. Tím, jak jsem šla pod vodu a ona si pomohla roztaženými křídly, tak se mi vysmekla. V každé ruce mi zůstal jen chuchvalec vytrženého peří," popsala dva neúspěšné pokusy Křížová.
Úspěšné nebylo ani páteční celodenní úsilí. V sobotu už podle Makoně mnoho času nezbývalo. Pokud by se odchyt z břehu nepodařil, museli by záchranáři zkusit mládě odchytit z kajaků na vodní ploše. K přehradě opět dorazili převlečení za obyčejné návštěvníky - v zimních bundách a kulichách přes neoprenové obleky. Doufali, že tentokrát v labutích nevzbudí podezření a podaří se je dostat ke krmení dostatečně blízko ke břehu. "Všichni jsme čekali, stáli a ani se nehnuli. Předstírali jsme nezájem. Trvalo to neskutečně dlouho, nervy jsme měli napnuté jako struny," popsal zásah Makoň.
Když se labuť konečně dostala na dosah, jeden ze záchranářů vběhl do vody a skočil za ní. Vzápětí se přidala i Křížová a společnými silami se jim podařilo zmítajícího se ptáka udržet a kroužek z čelisti odstranit. "Byla to naprosto perfektní, profesionální a skvělá práce. Radost, zima, slzy, rozseknutý ret, ale hlavně se podařilo kroužek sundat a labuť vrátit k rodičům a sourozencům," uzavřel Makoň.