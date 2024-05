Labutí samici museli po napadení psem utratit, ochranáři hledají svědky

„Ještě v sobotu kolem 14. hodiny viděli místní lidé labutí pár, který sedí na hnízdě s devíti vejci, v pořádku. Druhý den v neděli dopoledne zajistila kolegyně Gabriela Černá zmrzačenou labutí samici pod vrbou u mokřadu na pravém břehu Vejprnického potoka,“ popsal šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.

Labuť měla zaživa ukousnutou prstovou část pravé končetiny a poraněné pravé křídlo. Její zdravotní stav byl natolik vážný, že vodního ptáka museli utratit.

„Podle charakteru poranění musel labuť velkou napadnout a nohu jí rozdrtit, ukousnout pravděpodobně středně velký pes s mimořádně silným stiskem čelistí,“ domnívá se Makoň.

Noha byla podle něj rozdrcena a sežvýkána tak, že dva ze tří prstů chyběly úplně. „Navíc to muselo být rychlé a předpokládáme, že i na vodě,“ popsal Makoň.

Ten se nyní obrátil na veřejnost s prosbou o pomoc. „Žádáme návštěvníky lokality, kteří se pohybovali v časovém intervalu od soboty 14 hodin do neděle 10 hodin na lokalitě u Pekelného rybníka nedaleko Vejprnic, o jakoukoliv informaci, která by mohla souviset s napadením a poraněním hnízdící samice labutě velké,“ žádá.

Mláďata, která přišla o jednoho z rodičů, by se měla vyklubat každým dnem. Nyní na nich sedí samec. Minimálně část z nich samec odvodí. Umělý odchov v tomto případě není podle Makoně žádoucí, přírodě by to nijak neprospělo.