Lákadly letošního armádního dne Bahna budou tanky Leopard a obrněné vozidlo CV90

Bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo tank Leopard 2A4 budou v sobotu 6. června patřit k hlavním lákadlům Dne pozemního vojska Armády ČR Bahna. V bývalém vojenském újezdu Brdy v prostoru Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku nabídne akce s více než 30letou tradicí celodenní program pro veřejnost s prezentací české i zahraniční vojenské techniky, historické scény i program pro děti a rodiny, řekl dnes ČTK mluvčí velitelství pozemních sil Richard Maňásek.
Bahna, která každý rok navštíví desetitisíce lidí, patří mezi nejvýznamnější veřejné prezentace armády v Česku. "Návštěvníci uvidí práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, historické scény, průlety, výsadkáře i spolupráci jednotek Armády ČR. Program propojí dynamické ukázky, statické expozice, prezentace jednotlivých útvarů a možnost setkat se s vojáky zblízka," řekl Maňásek.
V klidu i v pohybu se představí tank Leopard 2A4. Jeho zapojení do dynamické ukázky nabídne podle Maňáska jeden z nejsilnějších obrazových momentů celého dne. Jízdní vlastnosti předvede i bojové vozidlo pěchoty CV90, nově zaváděné do výzbroje české armády. "Pro návštěvníky půjde o příležitost vidět techniku, která bude v následujících letech tvořit důležitou součást těžkých mechanizovaných jednotek pozemních sil," řekl Maňásek.
Ze zahraničí se na Bahnech představí Polsko s tankem K2 Black Panther, bojovým vozidlem pěchoty Borsuk, obrněným transportérem Rosomak-L a s mobilním raketometem Homar-K. Rakousko přiveze obrněné vozidlo Pandur EVO. "Bahna jsou příležitostí ukázat veřejnosti, že pozemní síly nejsou jen technika. Jsou to především vycvičení vojáci, zkušené posádky, specialisté a velitelé, kteří každý den pracují na tom, aby byli připraveni plnit úkoly při obraně České republiky i v rámci aliance," doplnil velitel pozemních sil Josef Trojánek.
Bahna začala v roce 1990 jako malé setkání nadšenců vojenské techniky spojené s jízdou v náročném terénu. Od roku 1994 se akce koná jako oficiální armádní Den pozemního vojska.