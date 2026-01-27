Závada lanovky na Šumavě uvěznila ženy pět metrů nad zemí

Autor: koz
  11:52
Technická závada zastavila v sobotu lanovku na šumavský Pancíř. Porucha uvěznila v závěrečném úseku lanovky nad zemí dvě cestující. Těm za necelou půlhodinu pomohli na pevnou zem záchranáři Horské služby Šumava.
Matka s dcerou zůstaly uvězněné v asi pětimetrové výšce. Na zem je za pár minut dostali záchranáři Horské služby Šumava. (24. ledna 2026) | foto: HS Šumava

Porucha zastavila lanovku v sobotu dopoledne. „Závada byla s největší pravděpodobností na převodovce. Nešel tak nahodit záložní dieselový motor,“ uvedl Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.

V přibližně pětimetrové výšce zůstala matka s dcerou. „Naštěstí nebyla velká zima, teplota se pohybovala kolem nuly a svítilo sluníčko. Za dvacet minut byly obě ženy bez újmy na zemi,“ řekl Janďura.

„Máme na Špičáku vybavení a každoročně cvičíme evakuaci z lanové dráhy ve spolupráci se zaměstnanci lanovky, takže jsme se okamžitě pustili do rutinní činnosti a po několika minutách byly obě ženy v bezpečí na zemi,“ popsal situaci záchranář ze stanice HS Špičák, který se na akci podílel.

Lanovka na Pancíř byla jako první na Šumavě postavená v roce 1970. I přes její stáří jsou podle zkušeností horských záchranářů podobné problémy spíš výjimečné. „Naposledy se takto zastavila před několika lety,“ potvrdil náčelník Horské služby Šumava.

Sobota byla pro šumavské horské vůdce náročná. Vedle zásahu na lanovce řešili dopoledne celou řadu úrazů. „Museli jsme proto přerušit naplánované cvičení, které jsme dokončili odpoledne,“ dodal Michal Janďura.

Dvounápravový pracovní vůz míří na zábrzdné zkoušky.

Reuse pointy nově v Praze 3 a 14: Věci zdarma! Pošli dál menší nábytek, nádobí, knížky nebo hračky – a třeba si něco zadarmo odnes. Reuse Pointy najdeš na vybraných sběrných dvorech.

Vozovna Královské Vinohrady může najít nové využití.

Sdružení měst a obcí Koridor D8: Společně měníme pravidla hry

