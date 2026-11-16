Plzeň dokončila přestavbu lávky přes Mži u soutoku s Radbuzou. Stavba za 41,2 milionu korun včetně DPH trvala od letošního dubna. Lávka, která propojuje Štruncovy sady v sousedství historického centra města s Luční ulicí ve čtvrti Roudná, je po 47 letech nově bezbariérová, má mírnější nájezdy, které usnadní průjezd zejména cyklistům, vozíčkářům a rodičům s kočárky, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
"Tato lávka nedaleko hlavního plzeňského cyklistického rozcestníku patří k nejfrekventovanějším, denně po ní jezdí i chodí mnoho lidí, a tak jsem rád, že už je opět v provozu i s komfortnějšími nájezdy," uvedl Tolar. Po dobu oprav sloužila pěším a cyklistům provizorní lávka umístěná o několik desítek metrů dál. "Je to poprvé, co město při opravě lávky přes řeku nechalo instalovat provizorní lávku pro nemotorovou dopravu. Objízdná i obchozí trasa by v tomto případě byla dost dlouhá," poznamenal náměstek.
Lávka z roku 1979 byla ve špatném technickém stavu. Koroze poškodila ocelovou konstrukci i železobetonové opěry a rampy, z nichž odpadávala krycí vrstva betonu a obnažovala zkorodovanou výztuž. Podle vedoucího oddělení mostů Správy veřejného statku města Plzně Václava Šaška oprava předešla nutnosti lávku uzavřít.
Stavebníci úplně odstranili původní mostovku a nahradili ji ocelovou konstrukcí. Obnovili také protikorozní ochranu nosné konstrukce a vybudovali železobetonové rampy s mírnějším sklonem. Součástí lávky zůstalo teplovodní vedení, které nebylo předmětem rekonstrukce.
Lávka je součástí mezinárodních cyklotras Praha - Plzeň - Řezno - Mnichov a Panevropské cyklotrasy i jedné z hlavních plzeňských cyklistických tras ze Štruncových sadů k boleveckým rybníkům. Podle plzeňské cyklokoordinátorky Radky Žákové ji využívá stále více lidí, kteří na kole jezdí za prací a dalšími každodenními cíli. Dosavadní prudké nájezdy na lávku někteří cyklisté raději vyšli pěšky.
Město chce také obnovit pěší propojení od roudenské strany lávky směrem do Luční ulice a na Roudnou. Zatím to nebylo možné zahrnout do projektu přestavby lávky kvůli napojení na soukromé pozemky.
Plzeň má velké množství mostků a lávek, další staví. Ročně na ně vynakládá miliony korun, letos více. "Máme ve správě celkem 138 lávek a podchodů, z toho víc než polovina jsou lávky vedoucí přes řeky. Další lávky mají ve správě například lesy a jiní vlastníci," řekl ČTK v únoru Šašek.
Letos město uvedlo do provozu lávku pro pěší a cyklisty, která propojuje rekreační oblast kolem vrchu Krkavec a okrajové části Plzně Radčic a Malesic. Za 65 milionů korun tam přesunulo a na lávku upravilo stoletý ocelový a památkově chráněný Faltusův most, po kterém dříve chodili dělníci ve Škodovce. V únoru město začalo stavět za 44 milionů korun lávku přes Radbuzu pod soutokem s Úhlavou. V březnu začala stavba lávky přes rušnou Rokycanskou ulici za 108 milionů korun.