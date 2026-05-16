Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

Autor: ČTK
  14:51aktualizováno  14:51
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a hostů, mírně víc než loni. Jediné lázeňské zařízení v Plzeňském kraji s osmi domy a 305 lůžky předpokládá stejný počet pacientů, ale víc hostů, protože hodně Čechů kvůli zdražování letů i cest ruší zahraniční dovolené. Železitému léčivému Prusíkovu prameni s údajně nejvyšším obsahem oxidu uhličitého v ČR požehnal jako živé vodě místní farář za doprovodu pěveckého sboru. Víkendové slavnosti zahájil v pátek večer koncert, vernisáž kreseb a taneční večer. Hlavním dnem je dnešek, vstup na akce je zdarma, řekl ČTK starosta Karel Týzl (BEZPP).

Hejtman Kamal Farhan (ANO) poděkoval zaměstnancům lázní za péči o klienty. "Jde o jednu z pěti turistických top lokalit v kraji, která není tak přelidněná, jako je lázeňský trojúhelník Karlovarského kraje," řekl krajský radní Libor Picka (STAN). "Klienti našich malých lázní nejvíce oceňují klid a vstřícnost personálu i okolní krásnou přírodu," řekla ředitelka léčebných lázní Dana Jurásková.

Počty návštěvníků Konstantinolázeňska se podle starosty v posledních letech každoročně mírně zvyšují. "V okolí je 450 kilometrů značených cyklotras a turistických linií i dost naučných stezek," řekl. Na zahájení sezony, které je největší akcí v obci, dnes dorazily i přes chladné počasí stovky lidí na jarmark, akrobacii, koncerty, historické motocykly a přehlídku bižuterie z Jablonce.

"Naše lázně jsou na 95 procentech léčebných pobytů hrazených ze zdravotního pojištění. Pomalu se měníme v nemocnici, protože přijímáme téměř všechny pacienty přímo překladem pátý až sedmý den po operaci - po náhradách velkých kloubů a kardiochirurgických operacích. Troufnu si říct, že jsme na to jedni z nejlepších v republice," řekla Jurásková. Lázně využívají zdravotnická zařízení z celých Čech a obracejí se na ně už i první nemocnice z Moravy.

Ředitelka by ale uvítala větší mix návštěvníků - tedy polovinu, která potřebuje tuto náročnou péči, a druhou půlku klientů, kteří jsou v chronické fázi onemocnění a lázně jim dodají energii do dalších let s menším úsilím. Lázně se proto začínají více orientovat na změnu poptávky v ČR. "Zareagovali jsme na drahou naftu a letecký benzin a na masivní rušení dovolených v zahraničí a připravili něco jako 'dovolenou v lázních'. Klient si může koupit hotel na jak dlouho chce, jenom se snídaní, a ten program si může skládat na místě - nějaké procedury, bazén, kolo, procházky - to už je pak na něm," řekla ředitelka.

Druhou perspektivní novinkou je léčba obezity. Lidem po bariatrických operacích, které zmenšují žaludek nebo mění vstřebávání živin, lázně redukují váhu, a tedy i diabetes a hypertenzi. Druhou možností je, že diabetolog a obezitolog indikují správná léčiva a nastaví stravu a pohyb tak, aby se za dva týdny nastartovala změna metabolismu. Klient pak může do lázní ještě čtyři týdny, vždy na jeden den, dojíždět. "Protože limit pro to, aby se projevil zajímavý úbytek váhy, je šest týdnů," uvedla Jurásková.

Lázně mají nově respirační program zaměřený na zotavení nemocných plic. "Myslím, že tím ministerstvo ocenilo čistý vzduch v lázních, klid i to, že pomáháme pacientům po dlouhých kardiologických a ortopedických výkonech, tedy po dlouhé anestezii, a dostávají tak zabrat i jejich plíce, a my se jim tu pak věnujeme," dodala ředitelka.

