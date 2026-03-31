Legiovlak znovu vyrazí na historickou misi, připomíná osudy bojovníků v Rusku

Petr Ježek
  9:42aktualizováno  9:42
Po železničním koridoru mezi Prahou a Ejpovicemi se v pondělí dopoledne přesouvala replika bojového vlaku, který v letech 1918 až 1920 používali na Transsibiřské magistrále v Rusku českoslovenští legionáři při válečných operacích. Průjezd si často museli vynutit boji s bolševiky. Letos je první zastávkou Legiovlaku nádraží ve Stupně na Rokycansku. První návštěvníky přivítá už dnes.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Souprava se čtrnácti zrekonstruovanými vagony, které představují vojenský ešalon, se pohybuje maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Ve stanicích s více kolejemi ji správci trati přesměrovávali na ty vedlejší, aby uvolnili průjezd osobním vlakům, expresům i pendolinu, které tu jezdí i třikrát rychleji.

„Legiovlak vyjížděl z Dolní Lipky, v neděli dojel do Prahy a na pondělí byl naplánovaný přesun do Stupna. Pondělní přesun se musel zvládnout do 13. hodiny, pak by už na koridoru nebylo pro přesun takového vlaku místo,“ vysvětlil vedoucí Muzea čs. legií a projektu Legiovlak Jiří Charfreitag.

Legiovlak začíná svoji 12. sezonu ve Stupně na Rokycansku. (30. března 2026)
10 fotografií

Legiovlak, což je velký projekt Československé obce legionářské ke 100. výročí založení Československé republiky, zahajuje ve Stupně svoji 12. sezonu.

Vlak přitáhla na nádražíčko dieselelektrická lokomotiva. Tu musela obsluha nejprve odpojit od soupravy, lokomotiva po vedlejší koleji vlak objela a následně ji připojili na druhý konec Legiovlaku. Lokomotiva pak vytáhla téměř celý vlak ven z nádraží. Legiovlak si tak mohli neplánovaně prohlédnout lidé v autech čekající u závor, až vlak zajede zpátky do nádraží a závory se za ním zase zvednou.

Při zajíždění na kolej co nejblíže nádražní budově tlačila lokomotiva soupravu před sebou a strojvedoucí se řídil pokyny muže z prvního vagonu, který ho instruoval vysílačkou.

Cesta Legiovlaku

Stupno 31.3.-5.4., Plzeň (hlavní nádr.) 7.4.-19.4., České Budějovice (nákl. nádr.) 21.4-3.5., Brno – Královo Pole 5.5.-17.5., Zlín 19.5.-31.5., Ostrava – Svinov 2.6.-14.6., Olomouc (hl. nádr.) 16.6-28.6., Zlaté Hory 30.6.-5.7., Žamberk 7.7.-11.7., Nové Město nad Metují 12.7.-15.7., Broumov 21.7.-26.7., Trutnov 28.7.-2.8., Martinice v Krkonoších 7.8.-9.8., Lomnice nad Popelkou 11.8.-16.8., Jaroměř 18.8.-23.8., Litoměřice 25.8.-30.8., Ústí nad Labem 1.9.-11.9., Zubrnice 12.9.-13.9., Liberec 15.9.-27.9., Hradec Králové 29.9.-11.10., Pardubice 13.10.-25.10., Čáslav 27.10.-1.11., Nymburk 3.11.-8.11., Praha 10.11.-29.11.

Otevřeno je ve všedních dnech 8-18 hodin, komentované prohlídky jsou od 14.00, o víkendech 9 až 19 hodin, prohlídky jsou každou hodinu.

Jakmile strojvedoucí zastavil s Legiovlakem na správném místě, posádka ho zajistila proti pohybu, následovalo odpojení lokomotivy a její odjezd o několik desítek metrů dál. „Odemkneme jednotlivé vozy, připojíme soupravu k elektřině, k vagonům přistavíme schody. Vše zkontrolujeme, urovnáme a připravíme tak, aby v úterý mohli přijít první letošní návštěvníci,“ rozděloval velitel vlaku úkoly.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Vozy jsou kopiemi původních vagonů, doplněné jsou o historické relikvie a výstavy. Posádka vlaku je v dobových uniformách.

Ve Stupně je v soupravě zapojený i francouzský rychlíkový vagon, ten bude součástí vlaku minimálně půl roku. „Je v něm výstava, která mapuje návraty legionářů z Ruska v letech 1919 a 1920,“ řekl Jiří Charfreitag.

Poprvé si ji lidé mohli prohlédnout loni na podzim při 105. výročí návratu legionářů v historickém vlaku z Českých Budějovic do Prahy. Na začátku příštího týdne se Legiovlak přesune do Plzně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil" lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.