Pád vrtulníku na Plzeňsku způsobilo nezvládnutí pilotáže, soudí vyšetřovatelé

„Došlo tam ke ztrátě rychlosti, významnou roli tam hrál zadní vítr. Pak je třeba správně reagovat na zvýšené klesání, které tam vznikne. A když se to neprovede správně, tak je problém,“ uvedl Bejdák. Když jde pilot na přistání, tak přístroje sice ukazují rychlost, ta je ale zmenšená o zadní vítr.

„Jde o takzvané řízené motorové klesání. A když není ta dopředná rychlost, tedy neklesá se po nějaké šikmé rovině, ale v uvozovkách kolmo k zemi, tak nesmí vertikální složka rychlosti klesání překročit pět metrů za vteřinu. Podle Bejdáka pilot tyto postupy znal a reagoval správně, protože z vrtulníku se dostal sám. „Pokud by to udělal úplně špatně a takzvaně by zmrznul, tak by to byl velký malér. Měl ponětí o aerodynamice, ale každý metr a každá vteřina, které pak chybí, jsou znát,“ uvedl.

Stroj byl v pořádku

Bejdák bude s pilotem teprve mluvit. Už v sobotu byli u nehody dva technici ÚZPLN. „Ohledali stroj a nenašli žádný problém. Pokusíme se ještě s výrobcem stáhnout data ze zařízení, které snímá parametry motoru, ale někdy se to nepovede, ale na to si počkáme,“ uvedl.

Nehoda se stala v sobotu před 13:00 u obce Hradecko, zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle policejní mluvčí Barbory Šmaterové se její okolnosti dále vyšetřují. Dechová zkouška u pilota byla negativní.

„Pilot utrpěl mnohačetná poranění dolních končetin lehčího charakteru. Ovšem pro povahu a mechanismus úrazu byl letecky transportován, při vědomí a stabilizovaný, do traumacentra plzeňské fakultní nemocnice,“ řekl v sobotu mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Podle serveru Novinky.cz je zraněný pilot český miliardář Vladimír Kovář, zakladatel české softwarové firmy Unicorn.