Letecký Den ve vzduchu v Plasích ukáže akrobacii, armádní i historické stroje

Několikahodinový program s přelety, akrobatickými vystoupeními i historickými letouny nabídne 25. a 26. dubna letecká show Den ve vzduchu na letišti Aeroklubu Plasy na Plzeňsku. Diváky čekají české i světové premiéry, průlety armádních stíhaček JAS-39 Gripen či doprovodný program. Letecký den v Plasích, který má už více než dvacetiletou historii, znamená každoročně start sezony leteckých show, řekl ČTK mluvčí akce Jonáš Novotný.
Poprvé se v Česku představí dvoučlenný italský Ttake Aerobatic Team. Piloti předvedou na letounech Yak-52 přesné formace, dynamické obraty i momenty, kdy se tají dech, řekl Novotný. Světovou premiéru bude mít v Plasích společná ukázka dvou proudových letounů Fouga CM.170 Magister.
Ve dvou ukázkách se předvede špičkový český akrobatický letec Martin Šonka. "Nejprve usedne do inovovaného letounu Zlín Z-242L, který se poprvé představuje na veřejné airshow, a následně předvede špičkovou akrobacii v ostrém speciálu Extra 300 SR, kde naplno ukáže svou rychlost, přesnost a zkušenosti z vrcholových soutěží," přiblížil Novotný.
Milovníci letecké historie se mohou těšit na legendární stroje. Z Nizozemska přiletí dvouocasý lehký bojový a pozorovací letoun s prosklenou kabinou OV-10B Bronco, který připomene svou roli ve válce ve Vietnamu. Svou typickou siluetu ukáže na nebi jeden z nejlepších stíhacích letounů druhé světové války P-51D Mustang Little Rebel. Ve světové premiéře se pak s dynamickou ukázkou představí stroj, který se stal symbolem konce druhé světové války a osvobození západních Čech - Piper L-4 Grasshopper.
Přiletí také vrtulníky spojené s válkou v Koreji a Vietnamu, tedy BELL 47 známý ze seriálu seriálu MASH a BELL Cobra. "Nabídnou i zajímavý příběh západočeského pilota, který s těmito stroji létal pro hollywoodské produkce," uvedl mluvčí.
Program největší letecké přehlídky na západě Čech, kterou každoročně navštěvují tisíce lidí, je stejný v sobotu i v neděli. Letiště se otevře v 09:00, o hodinu později začíná doprovodný program. Hlavní letová část startuje ve 13:30 průletem stíhaček Gripen. Na letiště jezdí z Plzně zdarma kyvadlová autobusová doprava. Jet je možné také historickým vlakem s lokomotivou Bardotka a vozy Retro Ostravan, které vypraví Plzeňský kraj.