Letiště Líně u Plzně se stalo nonstop střeženým areálem s kontrolovaným vstupem

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS) převzal od 1. srpna ostrahu strategického letiště Líně u Plzně. Je tak nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Nový systém fyzického zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu, řekl dnes ČTK mluvčí VLS Petr Toman. Povolení vstupu vydává Krajské vojenské velitelství Plzeň.
Areál letiště, kde se v letech 2022 a 2023 zvažovala stavba továrny na výrobu baterií do elektroaut, nakonec využijí vojáci, kteří už mají hotovou zastavovací studii, a to na základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok, je to jedna z priorit v nemovité infrastruktuře, řekl ČTK v květnu náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Gigafactory tam zvažoval koncern Volkswagen, který ale v listopadu 2023 oznámil, že výstavbu odkládá.
"Převzít ochranu takto rozsáhlého areálu znamenalo během několika týdnů připravit nejen technické zabezpečení, ale také celý systém fungování. Mimořádně intenzivní práci se podařilo zvládnout v rekordním čase," řekl ředitel divize ostrahy a služeb VLS Jaroslav Kankia. VLS vybudovaly téměř 14 kilometrů dlouhé oplocení. "Dále vytvořily široký kontrolní pás podél celého perimetru a zřídily dvě nová vstupní stanoviště - modulární kontejnerové objekty s komfortním zázemím pro strážné," uvedl mluvčí.
VLS zajišťovaly do letošního léta hlavně monitorovací činnost a evidenci vjezdů vozidel. Nově přebírají nepřetržitou strážní službu a kontrolu vstupu osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává Krajské vojenské velitelství Plzeň. "Zaměstnanci VLS při vstupu do areálu zajišťují kontrolu jeho platnosti a dodržování stanoveného bezpečnostního režimu," uvedl Toman. VLS přijaly deset nových zaměstnanců, kteří prošli prohlídkami, odborným školením, vystrojením i přípravou pro výkon strážní služby.
Podle Hlaváče vzniknou v Líních nové budovy, služebně pobytové zóny a sklady, dále zpevněné prostory na kontejnery a další techniku. Měla by tam být stálá menší jednotka. Armáda už ale po roce 2028 nepočítá s tím, že tam bude zajišťovat provoz letecké záchranné služby. Současný prostor, který tam mají letečtí záchranáři, zůstane ale pořád vyčleněný pro Plzeňský kraj.
Armáda, která spolupracuje s okolními obcemi, nadále umožní na letišti civilní provoz soukromých letadel a aviatických škol, a to i poté, až bude plocha, s níž ve svém záměru počítá, upravena a zastavěna. "Počítáme s tím. Samozřejmě, pokud by ale nastala jakákoliv krize, tak tam bude podmínka, že budou muset ukončit svoji činnost," uvedl Hlaváč.
Areál má rozlohu asi 400 hektarů. Betonová vzletová a přistávací dráha je dlouhá 2,5 kilometru a široká 60 metrů