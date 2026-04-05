Letní tábory objednávají rodiče mnohem dříve, řekl hlavní organizátor z Plzeňska

Vyšší zájem o prázdninové dětské tábory, navíc objednávané dříve než v minulých letech, eviduje letos jejich největší organizátor na Plzeňsku - Středisko volného času Radovánek. Pořádá 120 táborů s 3060 místy, stejně jako loni, 108 táborů už je plných. Letos budou obsazené všechny, řekla ČTK ředitelka Eva Tischlerová. Domnívá se, že důvodem je i konflikt na Blízkém východě, který snižuje zájem Čechů o zahraniční dovolené.
Populární jsou hlavně sportovní, taneční, pobyty s příběhem a hrou nebo poznávací tábory. "Rodiče hledají tábory všeobecně zaměřené, kde jsou zážitky, výlety, turistika a něco kreativního. A poslední tři roky, což nás překvapuje, máme velký zájem také o technicky zaměřené tábory, hlavně na robotiku a elektrotechniku," uvedla ředitelka.
"Velkou novinkou je tábor Vesmírná mise - Staň se astronautem v Horažďovicích. Pořádáme ho 24. až 28. srpna s pobočkou Evropské kosmické agentury. Budou si tam zkoušet pokusy i fyzičku," řekl vedoucí tábora Milan Severa z Radovánku.
Radovánek eviduje začátkem dubna meziročně více přihlášek, a to i přesto, že musel mírně zdražit. "Na některých příměstských táborech, jichž máme až 80 procent, to bylo až o 200 korun, ale nepřekročili jsme ve většině případů 3000 korun," řekla Tischlerová. Pětinu tvoří tábory pobytové, osmi- až čtrnáctidenní, které stojí od 4500 až přes 8000 korun. Středisko nechtělo tábory zdražovat, ale musel reagovat na zvýšení cen jídel v restauracích, rekreačních center i odborného materiálu.
Největší zájem je o příměstské tábory, které rodiče chápou jako celodenní družinu a jsou spokojeni, že mají večer dítě doma. "Některé máme až do pěti hodin," uvedla ředitelka. Podle ní přibývá rodičů, kteří se v dnešní době bojí dát své děti na pobytový tábor, a městské tábory jsou pro ně dostupné jak finančně, tak blízkostí bydliště.
Radovánek ale letos cítí značný zájem také o pobytové tábory. "Rodiče jsou rádi, že jim zabezpečíme děti a oni mají takové prázdniny. Další si uvědomují, že dítě dostane lekci do života, osamostatní se a socializuje. A máme třeba děti, které jsou na dvou pobytových táborech. A rodiče nám pak řeknou: Oni si umí zavázat tkaničky a ráno nám udělaly snídani," uvedla.
Na táborech jsou většinou děti od šesti let až do 18 let. Radovánek pořádá i tábor pro předškoláky a na Kvildě mezigenerační s názvem Šumavské krášlení, kde jsou matky s dětmi a jejich babičkami.
V Pivoni v Českém lese bude letos pošesté čtrnáctidenní tábor Toulavej vlk za 7500 Kč. "Malé táborníky čekají každý den originální hry a výpravy, které společně tvoří velký příběh celotáborové hry. Letos se vydáme do vesmíru a budeme hledat planetu Terania, novou naději pro život," řekl hlavní vedoucí Libor Pilař. Děti se naučí také základům zdravovědy, orientaci v přírodě a rozdělávání ohňů.