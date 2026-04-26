Léto v Plzeňském kraji nabídne festivaly všech žánrů venku i v památkách

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Z různých hudebních žánrů, domácích i zahraničních interpretů a lokalit pod širým nebem či v památkách mohou i letos vybírat příznivci hudby v Plzeňském kraji. Pořadatelé připravili řadu hudebních festivalů, koncentrovaných do delšího víkendu i rozprostřených po celé léto. Kromě komerčních festivalů jsou v nabídce i akce pořádané městy se vstupem zdarma. Největší návštěvnost mají srpnové Chodské slavnosti v Domažlicích, které kombinují folklorní, církevní a zábavní program a přijdou na ně za víkend desetitisíce lidí.

Tisíce fanoušků nejtvrdší hudby míří na festival Metalfest v lochotínském amfiteátru v Plzni. Od 5. do 7. června zahraje na 15. ročníku 25 kapel. Hlavními hvězdami bude německá skupina Accept, newyorkští Anthrax nebo brazilská Sepultura. O dva dny dříve v amfiteátru vystoupí švédská metalová kapela Sabaton s hosty Floor Jansenovou a skupinami Majestica a Scardust.

Příznivci lidového umění se mohou v červnu v Plzni a okolí těšit na 28. mezinárodní folklorní festival. Na nový cirkus se zaměřuje festival Žonglobalizace, který se letos promění ve festival s akcemi po celý červen do poloviny července na různých místech Plzně.

Několikatisícovou návštěvnost zažije amfiteátr Lochotín na konci června při Noci s operou, kterou každý rok chystá Divadlo J. K. Tyla na závěr divadelní sezony. Letos po tři dny uvede ve velké scénické show od 25. do 27. června muzikál Mamma Mia!

Velkým červnovým festivalem bude 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku 21. metalový Basinfirefest, kde zahraje 43 kapel. Lákadlem je legenda amerického heavy metalu W.A.S.P., finská Apocalyptica či britští Paradise Lost.

Tradiční akcí začátku prázdnin je Pekelný ostrov v Holýšově na Plzeňsku, kde 3. a 4. července vystoupí 20 kapel, například Divokej Bil, Rybičky 48, Dymytry Tři sestry, Doga, Visací zámek, Žlutý Pes nebo švédská rocková skupina Royal Republic.

Prázdninový festival Léto v Prazdroji nabídne koncerty, kde zahrají místní kapely Děda Mládek Illegal Band, Palice, Kečup, Odyssea i revivalové Imagine Diamonds, ABBA Stars, Red Hot Chili Peppers Revival nebo Extra Band revival.

Na tuzemské interprety se zaměřuje domažlický Chodrockfest, který se koná vždy souběžně s Chodskými slavnostmi. Letos pořadatelé slibují 17 kapel, například Dymytry, Harlej, Argemu, Poletíme? či Marii Rottrovu. Ve stejném termínu se konají 72. Chodské slavnosti. Program zatím nezveřejnily, tradičně ale zahrnuje folklorní pořady souborů z Chodska i koncerty dechové hudby.

Desítky let patří k létu v Plzni multižánrový festival Na ulici, který zahrnuje hudbu, divadlo i tanec na několika scénách pod širým nebem a v klubech. Letos se koná od 14. do 22. srpna. Vzhledem k revitalizaci náměstí pořadatelé hledají i alternativní lokality.

Na vážnou hudbu a na památky se zaměřuje festival Procházky uměním, který pořádá violová virtuoska Jitka Hosprová. Po květnovém zahájení v Praze následují po celé léto a podzim koncerty na západě Čech, například v Plzni ve Velké synagoze, v Chebu ve Valdštejnské obrazárně, v kostelech v Březíně, ve Vejprnicích, ve Skocích, v Štědré, v Nečtinech či v Manětíně.

Kulturní zážitek spojený s návštěvou národní kulturní památky mohou lidé zažít při cyklu koncertů v jízdárně Světce u Tachova od konce května do začátku září. Na 24. ročníku festivalu Dveře jízdárny dokořán vystoupí Spirituál kvartet a Plzeňská filharmonie, tenorista Jakub Pustina s kvartetem Virtuosi Brunenses nebo Spolek Kašpar s divadelně hudebním představením Romeo a Julie.

Sérii koncertů připravují i v Sušici na Klatovsku, kde na tamním říčním ostrově Santos vystoupí o prázdninách Monkey Business, Lucie revival, Rammstein Tribute Show či Pokáč.

