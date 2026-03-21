Letošní zima bude pro silničáře v Plzeňském kraji nejdražší za šest sezon. Celkové výdaje odhadují na 280 milionů korun, což by bylo meziročně o 32 milionů Kč více. V lednu silničáři v regionu spotřebovali nejvíce posypového materiálu od zimy 2018/2019. Definitivní náklady budou známé po ukončení zimní sezony v polovině dubna, řekl ČTK Radek Šíma, provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS), která se stará o 4901 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, což je třetí nejhustší síť ze 14 krajů.
Letošní zimní údržba komunikací byla podle něj mimořádně náročná, v lednu vyjížděli silničáři každý den kromě jednoho, hlavně kvůli náledí. Do konce ledna vyčerpali celou zásobu posypové soli, kterou měli ve skladech před zimou, a museli průběžně dokupovat za zimní ceny 2350 Kč/t, které byly zhruba o 300 korun na tuně vyšší než letní.
"K poslednímu únoru jsme spotřebovali zhruba 27.000 tun posypové soli a 11.500 tun inertního posypu, tedy kamenné drtě. Za zimu jsme dokoupili asi 14.000 tun soli," řekla mluvčí SÚS Helena Frintová. V minulé zimě spotřebovala SÚS přes 15.500 tun soli.
Podle podle hlavního dispečera Daniela Žižky silničáři nejvíce zasahovali v horských oblastech Šumavy a Českého lesa i v okrese Plzeň-sever. Nejnáročnější na údržbu je Klatovsko, kde je ve vyšších polohách 1066 kilometrů silnic.
Podle Šímy nejde říct, v jakém ze sedmi okresů jsou po zimě největší škody na silnicích. "Lokální poruchy zaznamenáváme napříč krajem. Nejvíce poškozené jsou převážně silnice, které čekají na větší rekonstrukci nebo technologickou opravu. Opravy zahájíme počátkem dubna, kdy se už také začnou navážet posypové materiály na zimu," uvedl.
SÚS letos opraví zhruba 50 kilometrů silnic pokládkou mikrokoberců a zhruba 100 kilometrů dvojitým udržovacím nátěrem. "Tyto technologie realizujeme vlastní kapacitou," dodala Frintová.
V pohotovosti jsou stále všechny sypače, neboť zimní období končí oficiálně až k 31. březnu. Pohotovost budou silničáři v kraji držet podle Žižky i v dubnu kvůli zmírňování následků mimořádného počasí.
SÚS měla letos nasazeno na zimu 129 sypačů, 42 traktorů, 37 nakladačů a devět manipulátorů. K tomu nasmlouvala na výpomoc v kalamitních stavech desítky traktorů s radlicí, většinou od soukromých zemědělců. Správa silnic má 360 řidičů a 52 dispečerů. V nepřetržité pohotovosti je vždy jedna směna a šest dispečerů, tedy asi 120 řidičů.