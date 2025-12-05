Po pěti letech v Liblíně otevřou opravený most, obce se obávají návratu kamionů

Při opravě zůstaly z původního mostu jen pilíře a oblouky. Zbytek technické památky je postavený znovu. Nová mostovka je širší, takže pěší už projdou po širokém chodníku, most unese těžší auta, než po svém dokončení v roce 1929.
„K 1. prosinci 2025 je komunikace na mostě způsobilá uvedení do provozu. Už byla provedena první hlavní prohlídka mostu, zjištěné nedodělky nebrání užívání. Bylo požádáno o předčasné užívání stavby. Po vydání rozhodnutí může být spuštěný provoz,“ řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Martina Burda.
V úterý padne rozhodnutí, kdy se most otevře autům, chodcům i cyklistům. Po téměř pěti letech by tak měl být průjezdný bez větších omezení. Kompletní dokončení mostu i okolí se plánuje na červen příštího roku.
Oslovení starostové obcí v okolí na jedné straně oceňují, že most je opravený, a cesta z Radnicka na Kralovicko nebo Rakovnicko bude bez objížděk a zdržení. Jedním dechem ale připouštějí obavy, že se na tuto trasu vrátí kamiony, které budou obcemi jen projíždět.
„Těšíme se, že most bude v pořádku, ale netěšíme se na navýšení dopravy. Sice jsme teď byli roky v dopravě trošku omezení, s otevřením mostu se nám sem téměř s jistotou vrátí kamiony. Ale kamiony asi i tak budou lepší, než nemoct jezdit přes most,“ shrnula starostka městyse Liblín Ester Lipertová.
Z původního mostu v Liblíně zůstanou jen pilíře a oblouky, nový bude širší
Po dobu uzavření a přestavby železobetonového mostu jezdí osobní auta a dodávky po provizorním mostě, který je od toho stávajícího asi 200 metrů proti proudu řeky. „Komunikace na mostě je jednosměrná, provoz je řízený kyvadlově semaforem,“ uvedl v únoru po zprovoznění provizoria náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
Provizorní most je podle informací z vedení Plzeňského kraje svoji délkou 115 metrů nejdelším dočasným mostem v celé republice. I když na něj nesmějí auta vážící přes pět tun, výjimku dostali linkové autobusy, popeláři a řidiči zajišťující zásobování. Ostatní těžší auta už pátým rokem musejí objíždět zhruba 200 metrů dlouhý most asi po 40 kilometrů dlouhé objížďce přes Chrást a Dolanský most.
Liblínský most postavený v letech 1927 až 1929 je na silnici druhé třídy, která vede od dálničního sjezdu u Rokycan přes Břasy, Újezd u Svatého Kříže, Liblín a pak dál na Kralovice nebo středočeský Rakovník. Na obou stranách klesání k řece Berounce se řidiči zejména nákladních aut musejí vejít do serpentin v prudkých stoupáních a klesáních.
Na most v Liblíně nesmějí těžší auta. Kdy začne jeho oprava, není jasné
Tříkilometrový úsek této silnice protíná obec Břasy. „Je příjemné, že přes nás několik let nejezdí kvůli problémům mostu v Liblíně takové množství kamionů. Respektujeme ale, že se jedná o silnici druhé třídy, a po ní kamiony běžně jezdívají. Tahle silnice byla u nás opravená v roce 2015, nyní je asi v polovině své plánované životnosti. Kdyby nebyl zavřený most v Liblíně, určitě by dnes byla v mnohem horším stavu. Na obou vjezdech do obce jsou v silnici zpomalovací ostrůvky, další je u křižovatky na Radnice a čtvrtý u hasičárny, kde je přechod pro chodce a poblíž navíc dětské hřiště,“ vypočítal starosta Břas Miroslav Kroc.
Most přes Berounku, který je technickou památkou, technici pravidelně kontrolovali. „Ještě v roce 2014 byl při hlavní prohlídce v kategorii tři, tedy bez větších problémů. Pak se dělaly menší kontroly každý rok. V listopadu 2020 se dělala zase hlavní prohlídka, při které se zjistilo, že se stav mostu zhoršil o několik kategorií a že potřebuje co nejrychlejší zásah. Byl to pro nás šok, takový propad stavu mostu tu nepamatujeme,“ povzdechl si v únoru 2021 náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
Kulturní památka Liblínský most
Podle tehdejšího mluvčího krajských silničářů Miroslava Antona tato prohlídka odhalila havarijní stav uložení u středního pilíře. Reakce správce mostu byla rychlá. Autům nad pět tun byl okamžitě zakázaný vjezd na most. Bez výjimky.
„Bojovali jsme o to, aby tam aspoň autobusy mohly. Školáci jezdí do Kozojed, které jsou na druhém břehu, asi dva kilometry za mostem. Ale statik jednoznačně řekl, že to nejde. Děti teď musejí přejít přes most, za ním se točí autobusy a tam do nich nastupují,“ popsala v únoru 2021 starostka Ester Lipertová.
Po zprovoznění dočasného mostu v Liblíně letos v únoru našli organizátoři veřejné dopravy v plzeňském kraji ze Společnosti POVED a společnost Arriva zajišťující krajem objednávanou autobusovou dopravu řešení, které funguje dosud. „Dopravce nasazuje na spoje jen malé autobusy, které tu mohou projet,“ řekl dopravní analytik Martin Fencl.
Po otevření přestavěného velkého mostu se i autobusová doprava v této oblasti vrátí na trasy, po kterých autobusy jezdily v roce 2020. POVED navíc připravuje od poloviny prosince, kdy se v celé republice budou měnit jízdní řády, pro obyvatele v této části kraje překvapení.
„Na trasu Kralovice - Chříč připravíme mikrobus pro maximálně osm lidí, který bude ve vybrané době k dispozici jako autobus na zavolání. Je to experiment. Uvidíme, jestli budou mít lidé o takovou nabídku zájem, jestli se zvýší počet přepravených cestujících. Například u školních spojů nebo u těch běžně využívaných cestujícími budou dál jezdit klasické autobusy,“ vysvětlil Fencl.