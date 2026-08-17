Lidé si mohou v centru Plzně zastřílet lukem na střelnici reprezentantů

Zastřílet si z luku pod dohledem trenérů i reprezentantů si budou moci lidé v parku v centru Plzně. Akce bude mezi šampionáty ČR dorostu a dospělých, které se ve městě budou konat od 21. do 23. srpna, respektive od 28. do 30. srpna. V Šafaříkových sadech pod náměstím bude v neděli 23. a 30. srpna finále na 70metrové střelnici postavené podle světových pravidel od kašny u muzea k hotelu Continental. Od 24. do 27. srpna tam bude připravená lukostřelba pro veřejnost zdarma, a to vždy od 14:00 do 18:00. ČTK to řekl Zdeněk Horáček, předseda klubu LK ARCUS Plzeň, který zajišťuje oba šampionáty.
Na soutěže přijede do Plzně 250 lukostřelců. "Při obou závodech bude první den kvalifikace, v sobotu eliminační souboje jednotlivců, družstev a mix týmů ve Střeleckém areálu Lobzy. V neděli se program přesune do Šafaříkových sadů," řekl. Závodníci s reflexním lukem tam budou střílet až na 70 metrů, s kladkovým na 50 metrů, veřejnost jen na deset metrů. Za terči bude před tramvajovou tratí ochranná zeď, na bocích zábradlí. Diváci mohou přijít na dohled střelců a na dospělé tam bude i obří obrazovka, uvedl.
"Střelbu pro veřejnost venku jsme nikdy nedělali," řekla 28letá reprezentantka Marie Horáčková, která byla dvakrát na olympiádě, vyhrála mistrovství světa v roce 2023 a letos jedno kolo světového poháru, čímž se kvalifikovala na finále do Mexika 13. září.
Zájem o lukostřelbu podle Horáčka je. "Děláme náborové kurzy, máme třetinu dětí do 15 let. Střílet se může od šesti let, kdy mají děti slaboučké luky, a vedeme je spíše k všeobecné kondici," uvedl Horáček. Podle Horáčkové má klub kvalitní střelce, výbornou atmosféru a drží spolu jako velká rodina. Plzeň má dva kluby s 270 členy a v okolí ještě Chrást, Rokycany a Druztová, které závodí v krajském poháru mládeže, což motivuje žáky. "Vyhlašuje se nejlepší nástřel a dostávají ohromný putovní pohár, kde mají vyrytá jména," řekla.
Lukostřelba dává Horáčkové velkou disciplínu, hodně kamarádů a pomáhá v těžkých situacích. "Vyčistím si hlavu nebo si to tím pohybem prožiju. Také fyzicky mi dává hodně. Je to silově vytrvalostní sport, takže je potřeba hodně chodit do posilovny - budovat sílu a stabilitu a do toho ještě i jemnocit a koordinaci na přesnost. A potom běhat, jezdit na kole i plavat, kde současně posilujete, zapojujete dýchání a používáte i podobné svalové skupiny. Zapojuje se celé tělo a je to i dobrá regenerace," řekla.
Když nyní 71letý Horáček začínal, bylo v republice 600 lukostřelců, v současnosti je jich šestkrát tolik. Luk je podle něj s člověkem 50.000 let jako první střelná zbraň. S reflexním lukem se už dlouho soutěží na olympiádě, kladkový se nově představí v Los Angeles v roce 2028.