Lidé v Cekově na Rokycansku si zvolili nové pětičlenné zastupitelstvo

Nové pětičlenné zastupitelstvo si v sobotu zvolili ve vesničce Cekov na Rokycansku. Voliči vybírali z kandidátky se šesti nezávislými kandidáty. Ze 142 oprávněných voličů odevzdalo hlas 47 lidí, tedy 33,1 procenta voličů. Vyplývá to z výsledků zveřejněných na www.volby.cz.
Dosavadní starostka ani bývalý starosta nyní nekandidovali, do nového zastupitelstva byl zvolen místostarosta a jeden z předchozích zastupitelů. Zvoleni byli čtyři muži a jedna žena ve věku od 28 do 40 let. V Cekově žilo podle Českého statistického úřadu k 1. lednu 2025 celkem 179 obyvatel, jejich průměrný věk byl 38,8 roku.
Od řádných komunálních voleb v roce 2022 se v sobotu konaly ve vesnici nové volby podruhé. Po rozpadu původního zastupitelstva lidé vybírali nové vedení obce také na podzim 2024. Vybírali ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů. Ani toto zastupitelstvo nevydrželo, jeden člen odstoupil a funkci odmítli i náhradníci. Protože počet zastupitelů klesl pod pět, musely se nyní uspořádat nové volby, i když v říjnu se budou konat řádné obecní volby v celé ČR.
Při řádných obecních volbách v roce 2022 byla v Cekově, který leží asi pět kilometrů od Zbiroha, volební účast 43,17 procenta. Na podzim 2024 hlasovalo pro nové zastupitelstvo 65 procent voličů, a to přesto, že volby se v obci tehdy konaly třetí víkend po sobě - nové obecní volby byly na řadě až po krajských a dvoukolových senátních volbách. V krajských i obou kolech senátních voleb tehdy volební účast nepřesáhla 30 procent.