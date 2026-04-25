Lidé v Plzni-Křimicích si připomněli místní oběti válek i padlé americké piloty

Desítky lidí si dnes v plzeňském obvodu Křimice připomněly oběti dvou světových válek z řad místních občanů a také památku amerických pilotů, kteří v okolí Křimic zemřeli při velkém bombardování plzeňských Škodových závodů v dubnu 1945. Pietní akty se konaly na nově upraveném Křimickém náměstí, do jehož středu nechalo město přesunout všechny tři památníky obětem válek.
Po vzpomínce na oběti náletů ve čtvrti Doubravka a připomínce dalších padlých amerických letců v obvodu Litice jsou křimické pietní akty předzvěstí nadcházejících Slavností svobody, jimiž si Plzeň od roku 1990 připomíná konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou.
"Vzpomínáme na historii vzdálenou více než 80 a více než 100 let od světových válek a zároveň každodenně sledujeme neustálý fanatický boj ve východní Evropě a na Blízkém východě. Pevně věřím, že lidský rozum nynějších nejvyšších světových lídrů převýší nad jejich honbou za egem, roztažností a mocnářstvím," řekl v proslovu starosta Křimic Vít Mojžíš (Plzeňská aliance). Připomněl místní občany, kteří bojovali v první světové válce i jako legionáři, po boku spojenců nebo v Československu jako partyzáni.
Tři památníky připomínají v Křimicích oběti první světové války, druhé světové války a sestřelených amerických letců. Z místních obyvatel zemřelo ve světových válkách 38 lidí. Ve dvou letadlech, sestřelených při bombardování Škodovky 25. dubna 1945, která dopadla v okolí Křimic, našlo smrt deset amerických letců.
Škodovka byla v závěrečné fázi války poslední větší německou zbrojovkou. Největšího náletu 25. dubna se zúčastnilo téměř 300 bombardérů. Sedm jich bylo sestřeleno, čtyři dopadly do těsného okolí Plzně, u Křimic a Vejprnic a dále u Čemín a Litic. Zahynulo v nich 22 amerických vojáků. Pomník v Křimicích je věnován deseti letcům ze dvou boeingů B-17, přezdívaných Létající pevnost. První bombardér se po zásahu německou protiletadlovou obranou zřítil mezi Skvrňany a Křimice, druhý spadl směrem na Vejprnice.
Na jaře skončila úprava Křimického náměstí. Práce za 1,8 milionu korun zahrnovaly nové vedení mlatových cest a přesun pomníků na vhodnější místa. "Veřejný prostor v centru menších obvodů, které byly dříve samostatnými obcemi, je pro místní velice důležitý. Snažíme se proto tato místa postupně zvelebovat. Křimické náměstí se nachází přímo proti zámku, a tak věřím, že nyní bude lákavější pro místní i pro přespolní," řekl primátorův náměstek a také starosta nedalekého obvodu Malesice Aleš Tolar (STAN).
"Úpravou Křimického náměstí skončila jedna z etap rekonstrukce a revitalizace středu Křimic, která zahrnuje i Zámecké náměstí, Zámeckou ulici a přilehlou ulici Plzeňskou, vše podle schválené celkové studie obnovy centrální části obvodu. Je to akce na několik let. Jsem rád, že pietní akt můžeme již pořádat na důstojnějším místě než na krajnici frekventované silnice," dodal Mojžíš. Náměstí je součástí vesnické památkové zóny vyhlášené roku 1995.