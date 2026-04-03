Lidé v Plzni mají poslední šanci navštívit Pattonovo muzeum před stěhováním

Poslední možnost prohlédnout si plzeňské muzeum Patton Memorial Pilsen v jeho původních prostorách v kulturním domě Peklo mají nyní lidé v Plzni. Pattonovo muzeum totiž po dvou desetiletích existence čeká zásadní změna. Expozice v Pekle se uzavře a muzeum se přestěhuje do budovy na Klatovské třídě 19, kterou město opravuje. Nové muzeum osvobození se tam otevře v polovině roku 2027. V dubnu proto muzeum v Pekle nabízí ke každé zakoupené vstupence druhou vstupenku zdarma, řekl ČTK kurátor muzea a jeden z jeho zakladatelů Ivan Rollinger.
"Patton Memorial Pilsen se po 21 letech na konci května uzavře, a proto bych rád pozval do expozice v KD Peklo, kde si můžete prohlédnout řadu sbírkových předmětů a dobových artefaktů věnovaných osvobození českého západu v roce 1945. V novém domě připravujeme zcela nové muzeum s řadou interaktivních prvků, zajímavých efektů i nových exponátů, které nabídnou jedinečný zážitek," řekl Rollinger.
Muzeum přibližuje události konce druhé světové války, zejména osvobození západních Čech americkou armádou. Vystavuje unikátní artefakty z bojišť v Normandii, Ardenách i z jihozápadních Čech a také osobní předměty vojáků a věci, které muzeu nebo Plzni věnovali američtí a belgičtí veteráni a jejich rodiny. Mezi nejzajímavější exponáty patří originální vojenská čepice - lodička s podpisem generála Pattona, chodský kroj darovaný generálovi v roce 1945, sako veterána George Thompsona nebo pianino značky Steinway, které po válce zůstalo v Plzni. Je tu také mezník z takzvané Cesty svobody z Normandie, vlajka Třetí říše, ukořistěná na plzeňské radnici 6. května 1945 či vyznamenání od belgických veteránů.
Muzeum vzniklo za podpory města Plzně v roce 2005. Převážnou část exponátů tvořily sbírky soukromých sběratelů a nadšenců vojenské historie. Muzeum představovalo fakta o osvobození města americkou armádou, o nichž se v době komunismu nesmělo mluvit. V roce 2019 se otevřela nová expozice, která mapuje cestu spojenců od vylodění v Normandii až na západ Čech. Zvláštní péči věnuje muzeum odkazu veteránů - během let ho navštívily desítky veteránů a jejich rodin a zanechaly zde vzpomínky, osobní předměty i svědectví o událostech roku 1945.
Plzeň za víc než 210 milionů korun kompletně opravuje dům na Klatovské 19. Uvnitř jsou cenné prvorepublikové interiéry od Adolfa Loose. Po příjezdu amerických vojáků 6. května 1945 tam velitel německé posádky Georg von Majewski podepsal kapitulaci a vzápětí se před před vojáky 16. obrněné divize americké armády zastřelil.
V domě se příští rok otevře muzeum osvobození, které provede válečnou Plzní, ukáže výrobu zbraní ve Škodovce i atmosféru bombardovaného města se simulátorem krytu. Nabídne projekce o plzeňském povstání, osvobození a konci války v Plzni a v Evropě, část expozice bude zaměřená na Slavnosti svobody, veterány a jejich příběhy. Největším a nejhodnotnějším exponátem je americký tank Sherman.