Lidé v Plzni vzpomínali na Václava Havla při neformálním happeningu na mostě

Lidé v Plzni dnes při neformálním happeningu na mostě Ivana Magora Jirouse zavzpomínali na prezidenta Václava Havla, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Lidé všech generací v devadesátisekundových vstupech sdíleli své vzpomínky na Havla, jeho texty, myšlenky i jeho odkaz pro dnešek. Akci 90×90=90 uspořádalo kulturní centrum Moving Station, zapojit se mohl kdokoliv, řekl ČTK ředitel centra Roman Černík.
"Chtěli jsme, aby to bylo neformální. Chtěli jsme, aby to bylo opravdu jako lidské potkání a aby to bylo jako drobné sdílení. Vyšla nám taková vlastně legrační rovnice 90 krát 90 = 90. Jako rovnice to nevychází, ale vychází to jako kontrast 90 vteřin a 90 let a věříme, že 90 třeba vzpomínek, hlasů, připomínek, útržků z textů je lepší, než říkat nějaké dlouhé projevy," řekl.
Sám Černík vzpomněl například na to, jak viděl Václava Havla, který přišel osobně k hotelu vyzvednout dalajlámu. Lidé vzpomínali na den, kdy se dozvěděli, že prezident zemřel, nebo na jeho pohřeb. "Bylo mi tehdy 11 let, strašně dlouho jsme čekali, ale ten pocit, že nám tady chybí, pořád mám," svěřila se přihlížejícím mladá žena.
Dívka z Ukrajiny zas v angličtině připomněla, jak se podle ní Havel nebál říkat pravdu, jak důležité to stále je a jak se mnohé režimy a síly snaží pravdu ohnout či potlačit. Lidé, kteří neměli připravenou žádnou vzpomínku nebo vlastní zamyšlení, si mohli vybrat na papírku vytištěnou některou z Havlových myšlenek a přečíst ji či rozebrat. "Pořád mi chybí, jen mám strach, co by říkal, kam jsme to dnes došli," poznamenala starší žena.
Setkání se konalo na chodníku na mostě Ivana Magora Jirouse před centrem Moving Station. Kolem procházeli chodci, jezdila auta a městská doprava, na peroně pod mostem zastavovaly vlaky. "Chtěli jsme udělat jen takové normální setkání na mostě, nic okázalého, naopak tak trochu havlovského," dodal Černík.
Václava Havla si lidé v Plzni připomněli dnes i jinde. Nejen politici přišli před bránu věznice na Borech, kde byl Havel v 80. letech minulého století vězněn. Jeho pobyt připomíná na zdi věznice pamětní deska. Lidé se také sešli v sadovém okruhu u Lavičky Václava Havla, politici s květinami, lidé neformálně během dne.