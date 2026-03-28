Lídrem hnutí Pro Plzeň bude pro podzimní obecní volby radní Tomáš Morávek

Lídrem hnutí Pro Plzeň, které je jedním z členů současné koalice na plzeňském magistrátu, bude pro podzimní komunální volby pětatřicetiletý Tomáš Morávek. Na radnici nyní zastává post radního pro podporu sportu, mládeže a tělovýchovy. Kandidátky potvrdil páteční sněm. Hnutí se pro obecní volby dohodlo na spolupráci s nezávislými kandidáty a s lidovci, řekla ČTK manažerka Pro Plzeň Lucie Peroutková.
Spolupráci lidovců, kteří před čtyřmi roky kandidovali v Plzni s ODS a TOP 09 jako součást Spolu, potvrdil také krajský předseda KDU-ČSL Martin Rybár. Lidovci a Pro Plzeň spolupracovali už předloni při krajských volbách.
Na druhém místě společné magistrátní kandidátní listiny je krajská místopředsedkyně lidovců Libuše Hubáčková, kterou KDU-ČSL podporuje také na pozici místopředsedkyně strany na nadcházejícím celostátním sjezdu. Další pozice na kandidátce Peroutková zatím nesdělila. "Kandidátku máme postavenou celou, jsou na ní naši zástupci, nezávislí kandidáti a zástupci lidovců. Postavíme také kandidátky ve všech obvodech," uvedla. Plzeň má deset obvodů.
Kandidátky v Plzni připravují i jiné strany. Piráti si za lídra vybrali současného prvního náměstka primátora Pavla Bosáka, STAN do voleb povede dosavadní náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. ODS má v čele kandidátní listiny právníka a komunálního politika Lukáše Hegnera. O post jedničky na kandidátce pro magistrát chce usilovat současný primátor Roman Zarzycký (ANO).
Volby v roce 2022 v Plzni vyhrálo Spolu se ziskem 27,73 procenta hlasů a 15 ze 47 křesel v zastupitelstvu. Těsně druhé ANO získalo za 27,26 procenta hlasů a rovněž 15 mandátů. Pro Plzeň má pět křesel, STAN, Piráti a SPD po čtyřech. Koalici vytvořilo ANO s Piráty, STAN a Pro Plzeň. V jedenáctičlenné městské radě má ANO pět lidí včetně primátora, STAN, Piráti a Pro Plzeň mají po dvou zástupcích.