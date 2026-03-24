Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner

Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni. Rozhodl o tom oblastní sněm strany. Kandidátka pro volby sází na změnu a nové tváře, prostor dostali mladí kandidáti, kteří obsadili pozice i před zkušenými dlouholetými politiky, informovala dnes ČTK regionální manažerka strany Karin Eismanová. Na rozdíl od komunálních voleb v roce 2022, kdy ODS kandidovala jako součást uskupení Spolu ještě s TOP 09 a KDU-ČSL, nyní jde do voleb samostatně.
Čtyřiačtyřicetiletý Hegner je zastupitelem města Plzně, čtvrtého městského obvodu Doubravka a také Plzeňského kraje. "Sestavili jsme tým, který je jasným signálem, že se nebojíme změn a díváme se do budoucnosti. Naším cílem je moderní, bezpečná a dynamicky se rozvíjející Plzeň. Město, které se nebojí smysluplných změn namísto nepromyšlených experimentů. Město, kde chtějí lidé bez obav žít, pracovat i vychovávat své děti. Naše kandidátka je důkazem, že chceme město nejen udržovat, ale rozvíjet a skutečně řešit jeho aktuální problémy, které jsou zjevné. Udělali jsme první krok u sebe, teď chceme naši novou energii nabídnout Plzeňanům," řekl Hegner. ODS chce podle něj prosazovat moderní řešení pro město, odpovědné hospodaření, rozvoj městské infrastruktury a kvalitní služby reagující na potřeby 21. století.
Na kandidátce jsou ze známých jmen například dva bývalí primátoři - poslanec Martin Baxa na osmém místě a Pavel Šindelář na druhém místě. Senátor a dlouholetý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner je na devátém místě a bývalý náměstek primátora David Šlouf na čtvrtém místě. Na předních místech je letos například osmatřicetiletá krajská zastupitelka Lucie Kužílková na třetí pozici či pětadvacetiletý syn někdejšího sociálnědemokratického hejtmana a ministra vnitra Milana Chovance Jan Chovanec na pátém místě kandidátky.
Kandidátky v Plzni připravují i jiné strany. Piráti si za lídra už vybrali současného prvního náměstka primátora Pavla Bosáka, STAN do voleb povede dosavadní náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. O post jedničky na kandidátce pro magistrát chce usilovat současný primátor Roman Zarzycký (ANO).
Volby v roce 2022 v Plzni vyhrálo Spolu se ziskem 27,73 procenta hlasů a 15 z 47 křesel v zastupitelstvu. Těsně druhé ANO získalo za 27,26 procenta hlasů, rovněž 15 mandátů a vytvořilo koalici s Piráty, STAN a Pro Plzeň. Strany Spolu skončily v opozici.