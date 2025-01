Chceme svůj heliport, ne armádní, říká hejtman. Plánuje ho postavit

„I Karlovarský kraj staví heliport, který bude hotový v polovině roku 2026,“ poznamenal Kamal Farhan. „Je to vize, o které jsme nediskutovali, sdělil jsem ji jen kolegům na poradě asi před měsícem,“ doplnil Farhan. „Kdyby v budoucnu armáda řekla, že letiště potřebuje na gigafactory nebo na něco jiného, my se octneme jako kůl v plotě,“ dodal.

Připomněl tím nejistotu, která nedávno panovala kolem letecké záchranné služby (LZS), když vláda rozhodla o tom, že místo letiště Líně vznikne továrna na baterie do elektroaut za 120 miliard korun, takzvaná gigafactory. Z toho ale nakonec sešlo. Tehdy se plánovalo náhradní řešení – vybudování heliportu se zázemím u Chotěšova.

Farhan připomněl i to, že armáda leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji zajišťovala desítky let a nakonec bylo rozhodnuto, že ji od roku 2029 obstarávat nebude. Nově to bude věc soukromé firmy, která vzejde z výběrového řízení ministerstva zdravotnictví.

Dobrý, nebo špatný nápad?

„Leteckou záchrannou službu platí stát, peníze jdou z kapitoly ministerstva zdravotnictví, ale Plzeňský kraj do výběrového řízení na soukromého poskytovatele uvede, odkud budou vrtulníky létat,“ sdělil.

V nejbližší době by proto mělo být podepsáno memorandum mezi krajem a ministerstvem obrany, aby kraj mohl od 1. ledna 2029 využívat heliport armády pro LZS. Následovat bude smlouva s Armádou ČR o využívání jejího vybavení v Líních pro LZS, kterou už bude ale poskytovat soukromý subjekt.

O správnosti vize je Farhan přesvědčený. A to i v případě, že by armáda souhlasila s dlouhodobým využíváním jejího heliportu a budov.

Zástupce nejsilnějšího opozičního seskupení Společně Richard Pikner z TOP 09 uvedl, že ho informace o vybudování krajského stanoviště LZS překvapila. „Logiku by mi to dávalo jen v případě, že by armáda negarantovala, že její nemovitosti a heliport mohou být využívány, a to po dobu kontraktu s novým poskytovatelem letecké záchranné služby plus několik let nutných pro případné vybudování nového zázemí,“ uvedl Pikner.

Byla by podle něj škoda, kdyby se nevyužíval komplex, který už je v kraji vybudovaný. „To by mi přišlo neefektivní,“ sdělil Pikner s tím, že podle jeho informací armáda s dlouhodobým využíváním souhlasí.

Zástupce opozičního seskupení STAČILO! Jiří Valenta z KSČM řekl, že se jedná o dobrý plán, protože zázemí pro leteckou záchrannou službu v kraji chybí. „Čím více takových zařízení tu bude, tím lépe,“ sdělil. Zásadní podle něj bylo i otevření nového heliportu jako součásti urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně před devíti lety.

A na kolik peněz by investice do heliportu se zázemím přišla? „Záleží na tom, jak by se vybudoval, může stát 300, ale i 600 milionů korun. Můj odhad je, že nebude stát víc než půl miliardy. Například Karlovy Vary ho vybudují za cenu do 300 milionů korun. Nejsem ale projektant a nevím, jaké ceny budou za pět let, až se bude případně stavět. Záleží třeba i na tom, jak dlouhá příjezdová silnice bude potřeba,“ nastínil.

O náhradním stanovišti letecké záchranné služby se začalo mluvit v září 2023. Vytipováno bylo místo u Chotěšova, asi deset kilometrů od současné základny. Podle vyhledávací studie byla z několika posuzovaných nejvhodnějším místem pro LZS lokalita Chotěšov-Krůtí Hora.

„Pozemky v katastrálním území obce Chotěšov vlastní město Plzeň, které už je přislíbilo poskytnout. Předběžné posouzení ukázalo, že v souvislosti s provozem nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech obce ani v okolí,“ uvedl tehdy David Hořínek ze státní agentury CzechInvest.

Hejtman Farhan ale místo, kde by mohla nová LZS stát, nezveřejnil. „Vytipovat oblast, to je na dlouhé roky,“ poznamenal.