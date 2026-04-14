Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se proti němu odvolala. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.
Desetiletý trest si má žena odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zdravotní pojišťovně musí uhradit téměř 50 tisíc korun. Při čtení rozsudku se obžalovaná rozplakala. Její manžel, kterého nožem pobodala, měl zavřené oči, ruce sepnuté před sebou a mírně kroutil hlavou. Podle soudce výpověď poškozeného manžela byla účelová a nepravdivá.
Písničku jako důvod konfliktu uvedl blízký příbuzný pobodaného, který s ním od dětství vyrůstal. Jakmile se dozvěděl 12. května o pobodání blízkého, okamžitě sedl do auta a jel za ním do plzeňské nemocnice. Tam s ním podle svých slov krátce mluvil, když ho lékaři převáželi mezi jednotlivými vyšetřeními po chodbě.
Jen chvilku před krvavou potyčkou krájela devětatřicetiletá Michaela K. malým kuchyňským nožem sýry a klobásy. Společně s manželem a jeho sestřenicí seděli na zahrádce a popíjeli víno i tvrdý alkohol.
Státní zástupce Roman Šustáček navrhl ženě 10 let vězení za pokus o vraždu. Jak uvedli znalci, bylo velkým štěstím, že čepel nezasáhla žádné důležité orgány a zranění byla podle nich hodnocená jako lehká. Dále uvedli, že však při bodnutí do hrudníku hrozí zasažení životně důležitých orgánů a smrt.
Obhájce Zdeněk Honzík naopak požadoval zproštění obžaloby, podle něj šlo ze strany ženy o nutnou obranu. V případě uznání viny soudci měli případ překvalifikovat na ublížení z nedbalosti.
Pobodaného zaskočilo, jak vysoký trest chce státní zástupce pro jeho manželku. „Za všechno můžu já. Moje manželka v životě nezaútočila nožem. Je mi to strašně líto. Já bych měl být potrestaný za to, jak jsem se choval, co jsem dělal. Tohle mi přijde strašně nefér,“ prohlásil v úterý u Krajského soudu v Plzni třiatřicetiletý muž, když v rámci závěrečných návrhů měl množnost promluvit jako poškozený.
Předtím popisoval, že manželku, která byla nastydlá a brala i léky na potlačení úzkosti, přemlouval, aby s ním a jeho sestřenicí na zahradě popíjela.
Asi dvakrát jsem ji uhodil, lituju toho, kál se muž
„Manželka s námi pít nechtěla, bylo jí zle. Pak přišla za námi na zahrádku, zase jsem se jí ptal. Popíjeli jsme. Já jsme pak byl na manželku důraznější, asi dvakrát jsem ji uhodil. Lituju toho. Nevím, jestli zrovna krájela občerstvení a měla v ruce nůž. Naklonil jsem se k manželce. Byla to šarvátka z mé strany. Přihodilo se to zranění, jak manželka zvedla ruce. Pak jsem se posadil, ona mi chtěla pomoc. Odháněl jsem ji, byl jsem na ni zlej, sprostej,“ prohlásil.
Soužití manželského páru zřejmě nebylo jednoduché, policisté nejednou řešili jejich vzájemné půtky. Muž přiznal, že v předchozím bydlišti byl kvůli domácímu násilí dokonce vykázán z bytu.
Obžalovaná u soudu řekla, že ji manžel to odpoledne na zahrádce u stolku fyzicky napadl.
„Dal mi facky, bylo jich tak pět šest. Proč vznikl konflikt, nevím. Dostala jsem strach. Říkala jsme mu: Přestaň! Jak si vysvětluji bodnutí? Snažila jsem se ho odstrčit, asi jsem měla v ruce nůž. Pak upadl na zem. Šla jsem se podívat, co se děje. On nechtěl, abych k němu šla. Vyhrožoval mi. Neviděla jsem na něm žádné zranění. Odešla jsem domů. Potom přišel soused, ptal se, co se stalo. Našel mě sedící a brečící u lednice. Po chvíli dorazila první pomoc, pak policie. Je mi strašně líto, že došlo k nějakému zranění manžela. Nebylo to úmyslně, miluji ho celým srdcem,“ řekla u soudu obžalovaná.
S manželem se na sebe při jednání soudu dívali dlouhé minuty. Ona seděla mezi vězeňskou eskortou, on na druhé straně soudní síně vedle státního zástupce. Občas se v ženiných očích zaleskly slzy.
Jedna ze sousedek bydlící vedle obžalované s manželem slyšela loni 12. května ze zahrádky hluk. „Pak jsem slyšela volání o pomoc a aby někdo zavolal záchranku. Ten muž křičel, aby se zavolala záchranka, že ho bodla, a pak volání o pomoc,“ popisovala sousedka.
Oba mají podmínky
Potvrdila, že u manželů občas zasahovala policie, že v minulosti viděla plačící ženu a všimla si modřin na jejích rukách. „Za zkušenosti vím, že ona je hodná paní, má ráda děti, ráda pomůže,“ popisovala sousedka obžalovanou.
Souzená ale není před soudem poprvé. Před dvěma lety dostali s manželem podmínku za čin spojený s přechováváním drog, podmínka jí končí až koncem letošního roku, jejímu manželovi až v příštím roce.
Pobodaný muž dnes prohlásil, že život bez manželky je pro něj hrozný. „Od té doby jsem se alkoholu nedotkl, ani léků na potlačení úzkosti. Sám jsem se rozhodl a jsem si vědomý toho, že kdybych v sobě neměl léky a alkohol, nebyl bych agresivní a nic by se loni nestalo. Přišel jsem o manželku, přišel jsem o celý život, o rodinu i o práci,“ zastal se u soudu manželky.