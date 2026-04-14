Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Petr Ježek
  14:32aktualizováno  14:32
Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu mezi manželi v Líních na Plzeňsku, který skončil dvěma bodnutími kuchyňským nožem do mužova hrudníku. Ženu v úterý plzeňský krajský soud potrestal za pokus o vraždu desetiletým vězením.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se proti němu odvolala. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

Desetiletý trest si má žena odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zdravotní pojišťovně musí uhradit téměř 50 tisíc korun. Při čtení rozsudku se obžalovaná rozplakala. Její manžel, kterého nožem pobodala, měl zavřené oči, ruce sepnuté před sebou a mírně kroutil hlavou. Podle soudce výpověď poškozeného manžela byla účelová a nepravdivá.

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého manžela kuchyňským nožem. (14. dubna 2026)

Písničku jako důvod konfliktu uvedl blízký příbuzný pobodaného, který s ním od dětství vyrůstal. Jakmile se dozvěděl 12. května o pobodání blízkého, okamžitě sedl do auta a jel za ním do plzeňské nemocnice. Tam s ním podle svých slov krátce mluvil, když ho lékaři převáželi mezi jednotlivými vyšetřeními po chodbě.

Jen chvilku před krvavou potyčkou krájela devětatřicetiletá Michaela K. malým kuchyňským nožem sýry a klobásy. Společně s manželem a jeho sestřenicí seděli na zahrádce a popíjeli víno i tvrdý alkohol.

Státní zástupce Roman Šustáček navrhl ženě 10 let vězení za pokus o vraždu. Jak uvedli znalci, bylo velkým štěstím, že čepel nezasáhla žádné důležité orgány a zranění byla podle nich hodnocená jako lehká. Dále uvedli, že však při bodnutí do hrudníku hrozí zasažení životně důležitých orgánů a smrt.

Obhájce Zdeněk Honzík naopak požadoval zproštění obžaloby, podle něj šlo ze strany ženy o nutnou obranu. V případě uznání viny soudci měli případ překvalifikovat na ublížení z nedbalosti.

Opilá žena pobodala manžela kuchyňským nožem, soud ji poslal do vazby

Pobodaného zaskočilo, jak vysoký trest chce státní zástupce pro jeho manželku. „Za všechno můžu já. Moje manželka v životě nezaútočila nožem. Je mi to strašně líto. Já bych měl být potrestaný za to, jak jsem se choval, co jsem dělal. Tohle mi přijde strašně nefér,“ prohlásil v úterý u Krajského soudu v Plzni třiatřicetiletý muž, když v rámci závěrečných návrhů měl množnost promluvit jako poškozený.

Předtím popisoval, že manželku, která byla nastydlá a brala i léky na potlačení úzkosti, přemlouval, aby s ním a jeho sestřenicí na zahradě popíjela.

Asi dvakrát jsem ji uhodil, lituju toho, kál se muž

„Manželka s námi pít nechtěla, bylo jí zle. Pak přišla za námi na zahrádku, zase jsem se jí ptal. Popíjeli jsme. Já jsme pak byl na manželku důraznější, asi dvakrát jsem ji uhodil. Lituju toho. Nevím, jestli zrovna krájela občerstvení a měla v ruce nůž. Naklonil jsem se k manželce. Byla to šarvátka z mé strany. Přihodilo se to zranění, jak manželka zvedla ruce. Pak jsem se posadil, ona mi chtěla pomoc. Odháněl jsem ji, byl jsem na ni zlej, sprostej,“ prohlásil.

Soužití manželského páru zřejmě nebylo jednoduché, policisté nejednou řešili jejich vzájemné půtky. Muž přiznal, že v předchozím bydlišti byl kvůli domácímu násilí dokonce vykázán z bytu.

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Obžalovaná u soudu řekla, že ji manžel to odpoledne na zahrádce u stolku fyzicky napadl.

„Dal mi facky, bylo jich tak pět šest. Proč vznikl konflikt, nevím. Dostala jsem strach. Říkala jsme mu: Přestaň! Jak si vysvětluji bodnutí? Snažila jsem se ho odstrčit, asi jsem měla v ruce nůž. Pak upadl na zem. Šla jsem se podívat, co se děje. On nechtěl, abych k němu šla. Vyhrožoval mi. Neviděla jsem na něm žádné zranění. Odešla jsem domů. Potom přišel soused, ptal se, co se stalo. Našel mě sedící a brečící u lednice. Po chvíli dorazila první pomoc, pak policie. Je mi strašně líto, že došlo k nějakému zranění manžela. Nebylo to úmyslně, miluji ho celým srdcem,“ řekla u soudu obžalovaná.

S manželem se na sebe při jednání soudu dívali dlouhé minuty. Ona seděla mezi vězeňskou eskortou, on na druhé straně soudní síně vedle státního zástupce. Občas se v ženiných očích zaleskly slzy.

Jedna ze sousedek bydlící vedle obžalované s manželem slyšela loni 12. května ze zahrádky hluk. „Pak jsem slyšela volání o pomoc a aby někdo zavolal záchranku. Ten muž křičel, aby se zavolala záchranka, že ho bodla, a pak volání o pomoc,“ popisovala sousedka.

Oba mají podmínky

Potvrdila, že u manželů občas zasahovala policie, že v minulosti viděla plačící ženu a všimla si modřin na jejích rukách. „Za zkušenosti vím, že ona je hodná paní, má ráda děti, ráda pomůže,“ popisovala sousedka obžalovanou.

Souzená ale není před soudem poprvé. Před dvěma lety dostali s manželem podmínku za čin spojený s přechováváním drog, podmínka jí končí až koncem letošního roku, jejímu manželovi až v příštím roce.

Pobodaný muž dnes prohlásil, že život bez manželky je pro něj hrozný. „Od té doby jsem se alkoholu nedotkl, ani léků na potlačení úzkosti. Sám jsem se rozhodl a jsem si vědomý toho, že kdybych v sobě neměl léky a alkohol, nebyl bych agresivní a nic by se loni nestalo. Přišel jsem o manželku, přišel jsem o celý život, o rodinu i o práci,“ zastal se u soudu manželky.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Plán firmy AVE na spalovnu v Rybitví se vážně komplikuje, soud zamítl žalobu

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...

Už je to 20 let, co se společnost AVE CZ snaží získat povolení na stavbu spalovny nebezpečných odpadů nedaleko Pardubic. A po dnešním rozsudku krajského soudu je naplnění plánu vzdálenější, než...

14. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na Nemilance v Olomouci se zabydleli bobři, stavění hrází monitorují odborníci

ilustrační snímek

Na říčce Nemilance v okrajové části Olomouce se postupně zabydlely tři rodiny bobrů. Stavění jejich hrází monitorují odborníci, aby předešli případným...

14. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kutná Hora chystá rekonstrukci Základní školy Jana Palacha za 150 mil. Kč

ilustrační snímek

Kutná Hora chystá rozsáhlou rekonstrukci Základní školy Jana Palacha. Práce vyjdou na 150 milionů korun a jsou naplánovány na několik příštích let. Dělníci...

14. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Aš udělí čestná občanství devíti americkým vojákům padlým v roce 1945

ilustrační snímek

Město Aš udělí čestná občanství devíti padlým americkým vojákům, kteří v dubnu 1945 zemřeli v závěru druhé světové války při osvobozování ašského výběžku....

14. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Na Smíchově v Praze 5 nyní z terminálu až do Jinonic jsou provozovány jak autobusy č. 137, tak ve zkušebním provozu trolejbus č. 52, který je na konečné Na Knížecí dobíjen pomocí konzoly pro sběrače...

vydáno 14. dubna 2026  14:43

Uhelný trh

Uhelný trh

V Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu bylo možné vidět dlouhý autobus. Zřejmě do úzkých ulic ho nahnala navigace. Vše naštěstí dopadlo dobře.

vydáno 14. dubna 2026  14:41

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

14. dubna 2026  14:38

Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna...

Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Brodě z roku 1256

Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Čistírna vod v Rybitví používá anammoxové bakterie, jsou výkonné a rychlé

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví na Pardubicku zavedla novou technologii na čištění skládkových vod. Používá k tomu jako jediná v Česku anammoxové...

14. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Právobot není ChatGPT. AI právník musí vždy umět přiznat své limity, říká pro deník Metro jeho autor

„Právobot je nástroj pro asistenci při práci s právem, nikoli náhrada za...

Na českém trhu se objevuje další specializovaný AI projekt, tentokrát zaměřený na právo. Právobot je chatbot na bázi umělé inteligence (AI), který se soustředí na český právní řád a chce veřejnosti...

14. dubna 2026  14:29

