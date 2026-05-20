Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Je patnáct zraněných, řekli hasiči

Valentýna Bílá
  9:42aktualizováno  9:46
Sledovat Metro na Googlu
Mezi obcí Litohlavy a Osekem na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Informaci potvrdili hasiči i zdravotničtí záchranáři. Podle informací hasičů je na místě patnáct zraněných. Záchranáři toto číslo zatím nepotvrdili.
Fotogalerie2

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

„Na místě je nyní šest výjezdových skupin. Více informací poskytneme až po ukončení akce,“ žádá o trpělivost mluvčí záchranářů Karolina Korčíková.

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nehoda se stala v devět hodin na silnici 232 mezi obcemi Litohlavy a Osek. Vozidlo skončilo v příkopu. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič.

„Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pražští komorní sólisté zazářili na turné po Jižní Americe

20. května 2026  9:30

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

MillerKnoll na festivalu Clerkenwell Design Week 2026 představila návrhy pracovišť budoucnosti

20. května 2026  9:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Kačerov je zpět! Nový komiks od Dana Černého skrývá české vtipy, které cizinci nepochopí

Nový komiksový sborník Kačeři Dana Černého, který vrací legendární Kačerov...

Legendární Kačerov se vrací v novém sborníku komiksů od Dana Černého. Čtenáři se mohou těšit na kačera Donalda, strýčka Skrblíka, Šikulu i trojčata Kulíka, Bubíka a Dulíka v příbězích plných humoru a...

20. května 2026  9:08

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

20. května 2026

Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

20. května 2026  8:57

Společnost Huawei představila strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí, formující budoucnost odvětví

20. května 2026  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 20. května 2026  8:43

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin. Premiéru filmu Mandalorian a Grogu připomněli cestujícím jeho fanouškové na Můstku.

vydáno 20. května 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.