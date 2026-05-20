Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Je patnáct zraněných, řekli hasiči

„Na místě je nyní šest výjezdových skupin. Více informací poskytneme až po ukončení akce,“ žádá o trpělivost mluvčí záchranářů Karolina Korčíková.
Nehoda se stala v devět hodin na silnici 232 mezi obcemi Litohlavy a Osek. Vozidlo skončilo v příkopu. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič.
„Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.