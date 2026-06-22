Lochotínský amfiteátr čekají tři večery s muzikálem Mamma Mia! s písněmi ABBA

Téměř třikrát vyprodalo plzeňské Divadlo J. K. Tyla lochotínský amfiteátr na desátý ročník akce Noc s operou. Letos pod širým nebem uvede muzikál Mamma Mia! s písněmi skupiny ABBA. Pro velký zájem divadlo přidalo třetí představení. Hrát se bude od 25. do 27. června. Na rozdíl od předchozích let, kdy se titul uváděný na Lochotíně hrál během sezony také ve Velkém nebo v Novém divadle, letošní nastudování vzniklo speciálně pro amfiteátr a v nejbližší době nebude součástí běžného repertoáru, řekl ČTK šéf muzikálového souboru Jozef Hruškoci.
Letošní Noc s operou bude mít dosud nejvyšší návštěvnost. V předchozích letech uvedl projekt jen jedno nebo dvě představení. Kromě oper to byla i opereta a dva muzikálové tituly. "Přestože kapacita tří představení přesahuje dohromady 22.500 míst, v prodeji zbývá už jen přibližně 1500 vstupenek," řekla mluvčí divadla Martina Drbušková.
Na jevišti se představí více než 200 účinkujících. V hlavních rolích to budou hosté i členové muzikálového souboru Tereza Bebarová, Soňa Hanzlíčková, Marek Němec, Martin Písařík, Maxmilián Kocek, Viktorie Tandlerová, Markéta Pešková, Pavel Režný, Lukáš Ondruš, Kateřina Chrenková či Jozef Hruškoci v alternaci s režisérem inscenace Lumírem Olšovským.
"Noc s operou i tentokrát bude mít charitativní podtext. Za každou prodanou vstupenku na páteční představení věnujeme z rozpočtu kanceláře primátora 26 korun na charitativní účely," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Kapacita jednoho představení je 7500 míst. Loni jeho kancelář přispěla částkou 25 korun a díky 4830 prodaným vstupenkám získaly dobročinné projekty 120.750 korun. Vstupenka na představení zároveň slouží jako jízdenka MHD dvě hodiny před začátkem a dvě hodiny po skončení akce. Dopravní podniky po představení vypraví mimořádné autobusové i tramvajové spoje.
Noc s operou připravilo divadlo v amfiteátru poprvé v roce 2015, kdy zazněly slavné operní árie. Od té doby mohli diváci zhlédnout Verdiho opery Aida, Nabucco a Macbeth, kantátu Carmina Burana, Pucciniho Turandota, Bizetovu Carmen či Smetanovu Libuši. Dvakrát se kromě opery přidal muzikál, a to Elizabeth a Dracula, loni opereta Veselá vdova.
Muzikál Mamma Mia! napsala britská dramatička Catherine Johnsonová, dílo mělo premiéru v Londýně v dubnu 1999. Úspěch slavila také filmová verze z roku 2008.