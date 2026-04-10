Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky

Při loupeži nyní devětadvacetiletá Haluzincová několikrát obsluze čerpací stanice zopakovala, že je to přepadení a že chce od ní peníze. Přepadená žena ji ale tvrdila, že žádné peníze nemá. Když se po chvilce na čerpačce objevil další zákazník, Haluzincová přepadené řekla, ať zavolá policii.
Lupička s vytetovanou kytkou vedle oka a velkými písmeny HELL (Peklo) na hřbetu ruky si pak sedla na židli a čekala na příjezd hlídky. Podle spisu se při tomto čekání na chvíli i rozbrečela.
Lupičce hrozilo za diletantské přepadení, jak čin nazval státní zástupce Martin Rykl, až dvanáct let vězení, přestože nezískala ani korunu.
U přepadené čerpadlářky se po prožitém šoku rozvinula posttraumatická stresová porucha. „Vyřadilo ji to z běžného života na dlouhou dobu, je stále v pracovní neschopnosti. Opakovaně se jí vracely vzpomínky z přepadení, má problémy se spánkem, straní se lidí, není schopná chodit do práce,“ popsal státní zástupce.
Souzená dnes řekla, že je jí líto, co ženě způsobila. „Má rodinu, přišla kvůli mně o práci, o všechno. Uvědomuji si to,“ prohlásila Haluzincová u soudu.
„Obžalovaná měla počítat, že takový následek může nastat. Za zcela vyloučené považuji, aby trest byl jiný než nepodmíněný,“ prohlásil státní zástupce.
|
Lupička přiznala, že se vše odehrálo tak, jak je popsané v obžalobě. Uznala i požadované desítky tisíc korun za léčení přepadené a náhradu vyplaceného odškodného oběti. Poté státní zástupce připustil, že soud by mohl ženu poslat do vězení jen na čtyři roky, místo původně navrhovaných pěti let.
Podle psychiatričky Evy Navrátilové může být pobyt Haluzincové na svobodě pro společnost rizikový. „Absence morálních hodnot není choroba. Psychiatrie má léčit psychicky nemocné, ale ne vychovávat. Možnost poučit se z trestu je v tomto případě snížená, ale není vyloučená,“ konstatovala znalkyně.
Soudci nakonec poslali lupičku na tři roky do nejmírnějšího typu vězení. „Zohlednili jsme plné doznání i projevenou lítost. Při výslechu se tu neubránila slzám při uvědomění si následků činu a stavu poškozené. Jednání na čerpací stanici sama zanechala, aniž by jí v tom někdo bránil, sama řekla, ať zavolají policii, a čekala na jejich příjezd. To jsou u takového činu zcela mimořádné okolnosti,“ vysvětlil soudce Jan Hostaš.
Zatímco odsouzená trest okamžitě přijala, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.