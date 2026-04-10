Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky

Petr Ježek
  13:22
Deset dní žila loni v únoru na ulici po hádkách s otcem. Podle svých slov se chtěla dostat do tepla, proto Kristýna Haluzincová přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Po prodavačce požadovala peníze. Aby vše bylo věrohodnější, strčila si lupička ruku do kapsy a prsty poskládala tak, aby to vypadalo, že tam má zbraň. Nakonec si z benzinky neodnesla ani korunu a soud ji dnes potrestal tříletým vězením.

Při loupeži nyní devětadvacetiletá Haluzincová několikrát obsluze čerpací stanice zopakovala, že je to přepadení a že chce od ní peníze. Přepadená žena ji ale tvrdila, že žádné peníze nemá. Když se po chvilce na čerpačce objevil další zákazník, Haluzincová přepadené řekla, ať zavolá policii.

Kristýna Haluzincová u plzeňského krajského soudu. Vloni přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Soud ji za loupež vyměřil tříleté vězení. (10. dubna 2026)

Lupička s vytetovanou kytkou vedle oka a velkými písmeny HELL (Peklo) na hřbetu ruky si pak sedla na židli a čekala na příjezd hlídky. Podle spisu se při tomto čekání na chvíli i rozbrečela.

Lupičce hrozilo za diletantské přepadení, jak čin nazval státní zástupce Martin Rykl, až dvanáct let vězení, přestože nezískala ani korunu.

U přepadené čerpadlářky se po prožitém šoku rozvinula posttraumatická stresová porucha. „Vyřadilo ji to z běžného života na dlouhou dobu, je stále v pracovní neschopnosti. Opakovaně se jí vracely vzpomínky z přepadení, má problémy se spánkem, straní se lidí, není schopná chodit do práce,“ popsal státní zástupce.

Souzená dnes řekla, že je jí líto, co ženě způsobila. „Má rodinu, přišla kvůli mně o práci, o všechno. Uvědomuji si to,“ prohlásila Haluzincová u soudu.

„Obžalovaná měla počítat, že takový následek může nastat. Za zcela vyloučené považuji, aby trest byl jiný než nepodmíněný,“ prohlásil státní zástupce.

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Lupička přiznala, že se vše odehrálo tak, jak je popsané v obžalobě. Uznala i požadované desítky tisíc korun za léčení přepadené a náhradu vyplaceného odškodného oběti. Poté státní zástupce připustil, že soud by mohl ženu poslat do vězení jen na čtyři roky, místo původně navrhovaných pěti let.

Podle psychiatričky Evy Navrátilové může být pobyt Haluzincové na svobodě pro společnost rizikový. „Absence morálních hodnot není choroba. Psychiatrie má léčit psychicky nemocné, ale ne vychovávat. Možnost poučit se z trestu je v tomto případě snížená, ale není vyloučená,“ konstatovala znalkyně.

Soudci nakonec poslali lupičku na tři roky do nejmírnějšího typu vězení. „Zohlednili jsme plné doznání i projevenou lítost. Při výslechu se tu neubránila slzám při uvědomění si následků činu a stavu poškozené. Jednání na čerpací stanici sama zanechala, aniž by jí v tom někdo bránil, sama řekla, ať zavolají policii, a čekala na jejich příjezd. To jsou u takového činu zcela mimořádné okolnosti,“ vysvětlil soudce Jan Hostaš.

Zatímco odsouzená trest okamžitě přijala, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Sídliště ve Svitavách nově hyzdí vysílač. Na střechu ho dát nešlo, říká starosta

Na sídlišti u vlakového nádraží ve Svitavách přibyl čtyřicet metrů vysoký...

Ve Svitavách vyrostl u sídliště 40 metrů vysoký mobilní vysílač. Necitlivě umístěná dominanta podle mnohých lidí hyzdí město. Na střechu některého z domů však podle starosty umístit nešla.

10. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé zakopávali o zábradlí na liberecké náplavce, kraj ho odstranil

Lidé zakopávali o nízké zábradlí podél chodníku na nové náplavce u krajského...

O nízké zábradlí podél chodníku na nové náplavce u krajského úřadu v Liberci zakopávali lidé. Na nebezpečí upozornili na sociálních sítích. Po stížnostech ho kraj nechal odstranit.

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Tajemný stříbrný poklad ve čtyřech džbánech. Městečko vystavuje unikátní nález

Mincovní poklad od Dolního Čepí v je nyní k vidění v nedvědickém infocentru.

Kdo by nechtěl najít poklad? Navíc stříbrný. Přehlídkou více než tří stovek mincí se nyní lidé mohou alespoň pokochat. Nálezy z okolí Dolního Čepí na Žďársku jsou teď k vidění v turistickém centru v...

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část...

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Festival Beats for Love oznámil další hvězdu, v Dolních Vítkovicích zahraje DJ Alesso

Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické...

Hvězda elektronické taneční scény DJ Alesso je další velkou hvězdou, která vystoupí na festivalu Beats for Love. Ten se letos uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích.

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Horská služba varuje před náledím v Krkonoších, turistům doporučuje nesmeky

ilustrační snímek

Horská služba vydala výstrahu před náledím v Krkonoších v okolí Špindlerova Mlýna, Labské boudy, Pece pod Sněžkou, Pomezních Bud a Slezského domu. Doporučuje...

10. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Piráti a STAN mají koalici pro volby v H. Králové, pětkou exministr Dvořák

ilustrační snímek

Piráti a hnutí STAN budou v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat společně, koaliční smlouvu uzavřeli na konci března. Lídrem kandidátky...

10. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Písek rozdělí v participativním rozpočtu tři miliony korun

ilustrační snímek

Písek letos opět rozdělí tři miliony korun v participativním rozpočtu. Obyvatelé města mohou své návrhy předkládat od 1. května do 30. června. O vítězných...

10. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

ÚOHS loni uložil za veřejné zakázky pokuty za více než deset mil. Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil na základě prvostupňových rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek pokuty za více než deset milionů...

10. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

