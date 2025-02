Svi.. zaujatá! Vůdce sekty vyhrožuje soudkyni, dítě ze společenství dala pěstounům

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-sever Kateřina Tomanová ve středu rozhodla o osudu holčičky Evelínky, jejíž matka zemřela v nemocnici poté, co porodila v domě sekty Cesta světla.

Přestože se o děvčátko chtěl starat jeho biologický otec Marián P., soudkyně dítě svěřila pěstounům.

Argumentovala tím, že dítě nemůže vyrůstat v domě, kde sídlí sekta Lukáše Stančíka, který pobíhá po městě v kostýmu šaška, prohlašuje se za boha a otevřeně vyhrožuje násilím.

„Jsem si vědoma, že otec má zájem o Evelínu. Domnívám se, že kdyby o ni pečoval sám, byl by schopen o ni pečovat. Otec ale sdílí společenství s dalšími lidmi a toto prostředí není z dokazování vhodné pro výchovu nezletilé. Je to prostředí, kde se řešily návykové látky,“ dodala ke svému verdiktu Tomanová.

Tím se však sama stala terčem vůdce sekty, který opakovaně nahrává videa na svůj YouTube kanál a nešetří sprostými slovy a výhrůžkami smrtí. Právě on doprovázel otce dítěte k soudu a po verdiktu si neodpustil nadávky vůči soudkyni.

„A ty, ty vol.! Tlustá pí..! Jo, ty soudkyně, to je pro tebe, ty svi... zaujatá. Jsi podjatá jako kráva už od začátku. Tady to není vůbec práce soudu. Žádná objektivita, nic z toho. (...) Já si vás podám, vy svi.. zas...ný arogantní. Každýho jednoho. Uvidíte, co se tady ještě bude dít v tý Český republice, vy svi..!“

Poznámka: Video obsahuje vulgarismy a výzvy k násilí

Stančík jde ke dnu

Trestní stíhání

Právě kvůli výrokům na sociálních sítích policisté loni na podzim Stančíka zadrželi a stíhali jej za pět trestných činů, kdy mimo jiné vyhrožoval násilím a mluvil o hromadné sebevraždě členů sekty včetně miminka. Také jeho aktuální výroky na adresu soudkyně Tomanové vyšetřuje policie.

„Všechny záznamy ve virtuálním prostředí jsou policii známy a zabýváme se jimi. Bližší informace vám však v souvislosti s konkrétním případem nemohu sdělit,“ řekl iDNES.cz mluvčí plzeňských policistů Michal Schön.

Do Stančíkovy sekty pronikla MF DNES před dvěma lety. Bývalý diskžokej se tehdy se svou partnerkou přistěhoval do Plas na severním Plzeňsku do domku se zahradou, ve kterém bydlí Marian P., otec Evelínky.

V malém městě během pár dnů způsobili pozdvižení. Stančík chodil mezi lidmi oblečený v šaškovském kostýmu (díky čemuž se může hájit, že vše, co řekne, je jen a pouze divadlo) a zval dokonce i děti, ať si přijdou poslechnout jeho pohled na svět.

Během setkání s reportéry MF DNES Stančík vyprávěl, že je bůh, smál se, dojímal se, plakal, vyprávěl, že nemá peníze, a do detailu popisoval svůj milostný život i to, kolik set partnerek už v posteli měl a co s nimi dělal.

To vše vykládal před dítětem, třináctiletým synem majitele domu. Později se otevřeně přiznal k fyzickému násilí na ženách. Tvrdí o nich například, že v sobě mají bábu šedivou a je potřeba ji dostat ven – bitím.

Také zářijovou smrt rodičky vysvětluje Stančík právě tím, že si ji vzala bába šedivá. Marianova žena Linda, která porodila holčičku v sídle sekty, zůstala s dítětem dlouho spojená pupeční šňůrou. Druhý den zkolabovala, protože jí z těla nevyšla placenta. V kritickém stavu ji záchranáři převáželi do nemocnice. Tam dopravili i novorozenou holčičku. Ta přežila, její matka Linda po několika dnech zemřela.