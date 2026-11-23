Lužany na jihu Plzeňska získaly od státu patrovou budovu nádraží. Přestaví ji na komunitní centrum s klubovnami pro spolky. ČTK to řekla starostka Věra Petrželková (Sdružení nezávislých kandidátů - Lužany). Obec má asi 730 obyvatel.
"Nádražní budovu jsme teď bezúplatně dostali od Správy železnic asi po osmi letech. Nechtěli jsme, aby se dostala do rukou někoho, který by z ní udělal ubytovnu. Takže tam vybudujeme něco, co bude ve veřejném zájmu," uvedla. Půjde o prostory pro všechny spolky, aby tam měly zázemí, klubovny, cvičební místnosti a další. Podle starostky jde o jednopatrovou budovu se sklepy, kam je přivedená elektřina.
"Bude to rozsáhlá rekonstrukce. Nová a pěkná je tam pouze střecha a okapy," uvedla. V Lužanech, obci na jednokolejné trati z Plzně na Klatovy a Železnou Rudu, staví nadále osobní vlaky, ale už tam několik let není výpravčí ani obsluha, pouze přístřešek jako čekárna.
Zhruba 15 metrů dlouhá budova, z níž už je odmontovaná cedule označující zastávku Lužany, je v relativně dobrém stavebním stavu, uzavřená a zajištěná mřížemi i dřevotřískovými deskami proti vniknutí. Nádraží je od konce října dopravně obsloužitelné samostatnou větví z nové kruhové křižovatky, kterou na začátku obce ve směru od Plzně postavilo Ředitelství silnic a dálnic.
Obec chce mít v objektu klubovny, společenské místnosti, komunitní centrum a podobné prostory. V obecní hospodě u hlavní silnice je větší sál. "Ale nemáme menší prostory, kde by se lidé scházeli, využívají jen knihovnu," uvedla Petrželková.
Netroufla si odhadnout náklady na přestavbu, ale chtěla by se vejít do deseti milionů korun. Lužany už se dohodly s projektantem, který rozkreslí úpravy s možným využitím a navrhne kalkulaci. "Osloví veškeré spolky a skupiny, které pro obec něco dělají, aby si řekly své potřeby," uvedla. V Lužanech fungují hasiči, myslivci, sokolové, ochotníci i skupiny aktivních občanů, které pořádají různé akce.
Obec tam bude mít ještě nájemní byt. "Nouzový, kdyby se někomu něco stalo. Teď nemáme žádný," řekla. Lužany chtějí využít krajské dotace na přestavbu nevyužitých obecních budov na byty.