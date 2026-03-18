Lvice a puma z nelegálního chovu z Rokycan skončily záchranných centrech

Dvě lvice a jednu pumu americkou zabavili dnes v nelegálním chovu soukromého chovatele v Rokycanech zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP). Šelmy propadly do majetku státu na základě rozhodnutí městského úřadu Rokycany. Důvodem odebrání je nelegální chov zvířat bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Zvířata, spadající do ochrany podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES, našla nový domov v záchranných centrech. Lvice v novém centru pro lvy ve zlínské zoo a samec pumy v záchranném centru pro chladnomilné šelmy v zoo v Táboře, informovala dnes ČTK mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Šelmy měl chovatel v ubikaci u rodinného domu na okraji sídliště v Rokycanech několik let. Někteří lidé z okolí si stěžovali na řev zvířat. Veterináři původně povolili před více než deseti lety chov pumy, chovatel navíc později pořídil lvy a postavil ubikaci. Veterinární správa následně chovy nepovolila. Případem se zabývaly i soudy.
"Záchranná centra poskytnou zvířatům skvělé podmínky reflektující přirozené životní prostředí a odbornou péči, kterou nelze v tomto soukromém chovu zajistit. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje budování a provoz záchranných center CITES a záchranných stanic pro handicapované živočichy. Centra poskytují péči šelmám z nelegálních chovů nebo těm, které jsou předmětem nelegálního obchodování, zatímco záchranné stanice pečují o poraněné nebo handicapované chráněné druhy volně žijících šelem, jako je vlk nebo rys," uvedl Jiří Mach z MŽP. Resort podle něj v posledních letech podpořil 11 záchranných stanic a center částkou 126,5 milionu korun.
Transport a přesun do Zlína zvládly obě lvice bez problémů a teď je čeká adaptační období. "Nejprve zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí, na chovatele, na naše tři samice lva konžského. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu," řekl ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Také puma už je v Táboře. "Jde o další zachráněnou šelmu, která najde dočasný domov v našem záchranném centru. Po vlcích a jejich křížencích odebraných z nevhodných podmínek, kterým se už podařilo nalézt nový vhodný domov, se nyní budeme starat o samce pumy americké. Dostane se mu nejlepší možné veterinární péče i kvalitní stravy," uvedl ředitel táborské zahrady Evžen Korec.
MŽP loni vypsalo dvě výzvy na vytvoření podmínek pro péči o velké šelmy za 115 milionů korun. V Operačním programu Životní prostředí je 80 milionů na modernizaci a rozšíření center CITES, dalších 35 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí je určeno na vytvoření nebo zlepšení podmínek pro péči o velké šelmy v záchranných stanicích. Ideální stav je minimálně pět záchranných center CITES, což by poskytlo dostatečné kapacity pro umístění zabavených velkých šelem.