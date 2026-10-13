Majetkový úřad nabízí pošesté zámek Bezdružice na Tachovsku, teď za 45 mil. Kč

Stát opět nabízí v elektronické aukci barokní zámek Bezdružice na Tachovsku, s jehož prodejem loni a letos pětkrát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za něj tentokrát chce nejméně 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu korun méně než při poslední elektronické aukci na počátku letošního roku, do níž se nikdo nepřihlásil. Součástí kulturní památky, mezi jejímiž majiteli byl i slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je téměř dvouhektarový lesopark.
Elektronická aukce areálu začne 8. prosince v 10:00 a potrvá do následujícího dne do 10:00. "Zájemci musí složit nejpozději do půlnoci 7. prosince kauci ve výši čtyř milionů korun," uvedl Zdeněk Nevělík z oddělení komunikace ÚZSVM.
Zámek se úřad pokoušel prodat už pětkrát. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni 10. a 11. února. Nikdo ale nesložil kauci, stejně tak při druhém až pátém pokusu loni v dubnu, červenci, říjnu a letos v lednu.
Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal stát předloni rozhodnutím soudu po člověku odsouzeném za rozsáhlou trestnou činnost. Před 11 lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl velkou sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek v odhadované hodnotě přes 450 milionů korun.
Výnos z prodeje zámku převede úřad na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů. Z prodeje majetku podnikatele tam podle květnových informací úřadu šlo přes 197 milionů korun. ÚZSVM prodal například bývalé jednotné zemědělské družstvo ve Zhoři u Stříbra, zemědělské pozemky v Prostiboři a 20 exkluzivních per značky Montblanc.
Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V 19. století byl přeměněn na kanceláře, od 50. let minulého století sloužil jako rekreační zařízení ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 podstoupil velkou rekonstrukci a otevřel se i veřejnosti. V roce 2014 vznikly v zámku pokoje, restaurace, vinárna a malé wellness. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.
Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece není zámek v katastrofálním stavu, ale potřebuje opravy. Netopí se v něm, takže trpí hlavně vlhkostí. "Je to dominanta Bezdružic, místní by byli rádi, kdyby ho koupil seriózní podnikatel a měl by zájem ho provozovat. Mohlo by tam být wellness centrum s ubytováním nebo dům pro seniory. Byla tam vyhlášená restaurace," řekl. Město s 900 obyvateli si nemůže koupi dovolit. Nezaplatilo by ani náklady na energie, které Kadlec odhadl až na 200.000 korun měsíčně.