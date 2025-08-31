Přestavba kruhového objezdu na Borských polích na turbokruhový objezd se semafory na vjezdech měla být hotová do konce prázdnin, ale z toho sešlo kvůli vážnému poškození krycí desky kolektoru s kabely vysokého napětí, který nebyl tak hluboko, jak ukazovala dokumentace.
Podle posledních informací by se autům mohl přestavěný kruhový objezd otevřít kolem 28. září. „Dopravní komplikace kvůli této stavbě jsou po téměř celém městě, nejvíce se to projevuje na Klatovské. Pokud je to možné, lidé by měli v Plzni co nejvíce využívat veřejnou dopravu. Když už jedou autem, měli by se oblasti kolem kruhové křižovatky u Makra raději úplně vyhnout,“ doporučil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Jakmile se autům otevře koncem září přestavěný turbokruháč na Borských polích, vzápětí se stavbaři pustí do rekonstrukce tramvajové trati pod autobusovým nádražím ve Skvrňanské ulici.
Dopravní omezení budou v září pokračovat na průtahu Karlovými Vary, kde firma opravuje průtah v městské části Dvory. Práce by tam měly skončit v říjnu. Kromě asfaltového povrchu firma mění i svodidla. Stavba je rozdělena do pěti etap. V místě, kde pracují, jsou uzavřené nájezdy na průtah a sjezdy z něj.
Na Tachovsku se zhruba o tři týdny prodlouží oprava průtahu Chodovou Planou, ten je součástí silničního napojení Mariánskolázeňska a Chebska na dálnici D5. Práce a omezení tu původně měla končit v prvním zářijovém týdnu. „Předpoklad skončení omezení je aktuálně 28. září kvůli vícepracím, které nebyly dopředu známé,“ řekl ve čtvrtek po návratu z kontrolního dne na stavbě starosta městyse Chodová Planá Lukáš Hlačík.
Stavbaři tam letos opravují 1,7 kilometru dlouhý úsek. Ve směru k dálnici D5 auta jezdí přes staveniště, v opačném směru musejí na objížďku, která začíná v Plané, auta dojedou do Výškova a pak po Výškovské ulici dojedou až za opravovaný úsek do Chodové Plané.
V září musejí se zdržením počítat i řidiči na Karlovarsku, kteří jedou po hlavním tahu od Ostrova na Klášterec nad Ohří. U Ostrova mění stavbaři původní asfaltový povrch za protismykový, průjezd tam řídí semafory.
Z původního mostu v Liblíně zůstanou jen pilíře a oblouky, nový bude širší
Na hlavních tazích v Plzeňském kraji se řidiči zdrží u Nezvěstic na silnici z Plzně na Příbram. I tady provoz řídí semafory, na vjezdu do městečka od Plzně budují stavbaři za provozu kruhový objezd.
I nadále je pro auta do pěti tun průjezdný provizorní most přes Berounku v Liblíně na Rokycansku, kde firma kompletně přestavuje původní stoletý železobetonový most. Ten byl v havarijním stavu. Po novém mostě mají auta jezdit ještě letos.
V současné době je kompletně uzavřená krajská silnice mezi Rokycany a Ejpovicemi, takzvaná stará Pražská silnice. I ta dostává nový povrch, u podjezdu pod dálnicí D5 navíc vzniká nové místo pro kontrolní vážení aut. „Pro řidiče je stanovená objízdná trasa mezi Ejpovicemi a Rokycany po dálnici D5, dálniční úsek po dobu platnosti uzavírky není zpoplatněný,“ upřesnila Martina Burda ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
V průběhu prázdnin stavbaři dokončili rekonstrukci Lidické a Plaské ulice v Plzni. Tři kilometry dlouhý úsek od vlakové zastávky v Bolevci ke křižovatce s Karlovarskou ve směru do centra opravovali od letošního dubna. Hotovo měli mít do konce prázdnin, bez omezení je úsek průjezdný od závěru minulého týdne.
Stavbaři v srpnu překvapili v Sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc položili nový asfalt ve středovém tramvajovém pásu poblíž křižovatky U Pošty. „Dohodli jsme se s dopravními podniky. Řidiči tramvají měli informaci, že za běžného provozu vpodvečer a večer jsme se věnovali tomu, co se dalo zvládnout ručně. Když pak v noci nejezdily tramvaje, nasadili jsme finišer. V šest hodin večer jsme tam nastoupili a kolem čtvrté hodiny ráno bylo hotovo,“ popsal Zdeněk Pilík ze společnosti Berger Bohemia.
