Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Petr Ježek
  8:42aktualizováno  8:42
Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do školních lavic. Šoféři v Plzni by se i nadále měli vyhýbat velkému kruhovém objezdu u Makra.
Prázdniny sice končí, ale přestavba kruhového objezdu u Makra v Plzni ne. Podle...

Prázdniny sice končí, ale přestavba kruhového objezdu u Makra v Plzni ne. Podle posledních informací se řidičům má otevřít kolem 28. září. | foto: ŘSD

Prázdniny sice končí, ale přestavba kruhového objezdu u Makra v Plzni ne. Podle...
Stavbaři v srpnu překvapili v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc...
Stavbaři v srpnu překvapili v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc...
Stavbaři v srpnu překvapili v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc...
37 fotografií

Přestavba kruhového objezdu na Borských polích na turbokruhový objezd se semafory na vjezdech měla být hotová do konce prázdnin, ale z toho sešlo kvůli vážnému poškození krycí desky kolektoru s kabely vysokého napětí, který nebyl tak hluboko, jak ukazovala dokumentace.

Podle posledních informací by se autům mohl přestavěný kruhový objezd otevřít kolem 28. září. „Dopravní komplikace kvůli této stavbě jsou po téměř celém městě, nejvíce se to projevuje na Klatovské. Pokud je to možné, lidé by měli v Plzni co nejvíce využívat veřejnou dopravu. Když už jedou autem, měli by se oblasti kolem kruhové křižovatky u Makra raději úplně vyhnout,“ doporučil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Jakmile se autům otevře koncem září přestavěný turbokruháč na Borských polích, vzápětí se stavbaři pustí do rekonstrukce tramvajové trati pod autobusovým nádražím ve Skvrňanské ulici.

Nebude mít obdoby. Kvůli stavbě turbokřižovatky zhoustne v Plzni doprava

Dopravní omezení budou v září pokračovat na průtahu Karlovými Vary, kde firma opravuje průtah v městské části Dvory. Práce by tam měly skončit v říjnu. Kromě asfaltového povrchu firma mění i svodidla. Stavba je rozdělena do pěti etap. V místě, kde pracují, jsou uzavřené nájezdy na průtah a sjezdy z něj.

Na Tachovsku se zhruba o tři týdny prodlouží oprava průtahu Chodovou Planou, ten je součástí silničního napojení Mariánskolázeňska a Chebska na dálnici D5. Práce a omezení tu původně měla končit v prvním zářijovém týdnu. „Předpoklad skončení omezení je aktuálně 28. září kvůli vícepracím, které nebyly dopředu známé,“ řekl ve čtvrtek po návratu z kontrolního dne na stavbě starosta městyse Chodová Planá Lukáš Hlačík.

Prázdniny sice končí, ale přestavba kruhového objezdu u Makra v Plzni ne. Podle posledních informací se řidičům má otevřít kolem 28. září.
Prázdniny sice končí, ale přestavba kruhového objezdu u Makra v Plzni ne. Podle posledních informací se řidičům má otevřít kolem 28. září.
Stavbaři v srpnu překvapili v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc položili nový asfalt ve středovém tramvajovém pásu.
Stavbaři v srpnu překvapili v sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc položili nový asfalt ve středovém tramvajovém pásu.
37 fotografií

Stavbaři tam letos opravují 1,7 kilometru dlouhý úsek. Ve směru k dálnici D5 auta jezdí přes staveniště, v opačném směru musejí na objížďku, která začíná v Plané, auta dojedou do Výškova a pak po Výškovské ulici dojedou až za opravovaný úsek do Chodové Plané.

V září musejí se zdržením počítat i řidiči na Karlovarsku, kteří jedou po hlavním tahu od Ostrova na Klášterec nad Ohří. U Ostrova mění stavbaři původní asfaltový povrch za protismykový, průjezd tam řídí semafory.

Z původního mostu v Liblíně zůstanou jen pilíře a oblouky, nový bude širší

Na hlavních tazích v Plzeňském kraji se řidiči zdrží u Nezvěstic na silnici z Plzně na Příbram. I tady provoz řídí semafory, na vjezdu do městečka od Plzně budují stavbaři za provozu kruhový objezd.

I nadále je pro auta do pěti tun průjezdný provizorní most přes Berounku v Liblíně na Rokycansku, kde firma kompletně přestavuje původní stoletý železobetonový most. Ten byl v havarijním stavu. Po novém mostě mají auta jezdit ještě letos.

V současné době je kompletně uzavřená krajská silnice mezi Rokycany a Ejpovicemi, takzvaná stará Pražská silnice. I ta dostává nový povrch, u podjezdu pod dálnicí D5 navíc vzniká nové místo pro kontrolní vážení aut. „Pro řidiče je stanovená objízdná trasa mezi Ejpovicemi a Rokycany po dálnici D5, dálniční úsek po dobu platnosti uzavírky není zpoplatněný,“ upřesnila Martina Burda ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

V průběhu prázdnin stavbaři dokončili rekonstrukci Lidické a Plaské ulice v Plzni. Tři kilometry dlouhý úsek od vlakové zastávky v Bolevci ke křižovatce s Karlovarskou ve směru do centra opravovali od letošního dubna. Hotovo měli mít do konce prázdnin, bez omezení je úsek průjezdný od závěru minulého týdne.

Stavbaři v srpnu překvapili v Sadech Pětatřicátníků v centru Plzně, kde za noc položili nový asfalt ve středovém tramvajovém pásu poblíž křižovatky U Pošty. „Dohodli jsme se s dopravními podniky. Řidiči tramvají měli informaci, že za běžného provozu vpodvečer a večer jsme se věnovali tomu, co se dalo zvládnout ručně. Když pak v noci nejezdily tramvaje, nasadili jsme finišer. V šest hodin večer jsme tam nastoupili a kolem čtvrté hodiny ráno bylo hotovo,“ popsal Zdeněk Pilík ze společnosti Berger Bohemia.

Přestavba kruhového objezdu způsobila dopravní komplikace (3. 3. 2025)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Blíží se podzim. Kapraři se dočkají chvíle, na kterou celou sezonu čekali

Prázdniny končí, školní zvonky znovu svolávají děti do lavic a mnohým dospělým se krátí dovolená. Ale pro rybáře to není důvod ke smutku. Právě naopak! Zatímco davy rekreantů opouštějí břehy řek a...

31. srpna 2025  10:38

Žďár není jen Santini. Láká i na muzea, zámek či naučnou stezku kolem rybníka

Žďár nad Sázavou má většina lidí spojený s památkou UNESCO – kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, za jehož podobou stojí architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Dvacetitisícové město v...

31. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Hvězdou Masters budou v příštím roce Helloween. Začal prodej vstupenek

Obvykle oznamují kapely až v prosinci, letos však pořadatelé vizovického festivalu Masters of Rock zveřejnili skoro polovinu soupisky pro další ročník už nyní. A rovnou se vytasili s headlinerem,...

31. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

31. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Kolovečské muzeum řemesel připravuje rozšíření expozic nejméně o pětinu

Soukromé Muzeum techniky a řemesel v Kolovči na Domažlicku, které funguje 35 let, připravuje rozšíření expozic z 1000 metrů čtverečních minimálně o pětinu. Ve...

31. srpna 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Byla „spoluzávislá“. Jedinečná škola, říká spisovatelka o dekádě s gamblerem

Spisovatelka Martina Bittnerová už podruhé bilancuje své soužití s patologickým hráčem automatů. Nejdříve napsala knihu a letos se podařilo dokončit dokumentární film nazvaný Život s gamblerem. S...

31. srpna 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhovali i zvony

Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na...

31. srpna 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Polsko se před 45 lety postavilo bolševické moci. Miliony dělníků se sdružily do hnutí Solidarita

Na sklonku sedmdesátých let postihla polskou ekonomiku jedna z pravidelně se opakujících hospodářských krizí. Citelné zdražení potravin, jež bylo jejím důsledkem, vyvolalo v červenci 1980 dělnické...

31. srpna 2025  7:16

V Olomouci bude k vidění jeden z nejvzácnějších rukopisů Graduál loucký

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) vystaví v Červeném kostele mimořádně jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze týden od 8. do 14. září 2025 v...

31. srpna 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.